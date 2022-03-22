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تكريم الاعلامى محمد محي عامر بمهرجان اوسكار ايجيبت

تكريم الاعلامى محمد محي عامر بمهرجان اوسكار ايجيبت

كتب_عماد خطاب

تم تكريم الصحفى والاعلامى محمد محي عامر من الفنان والمنتج الأستاذ عادل عمار “مؤسس ورئيس مهرجان أوسكار ايجبت”،

حيث تم التكريم بوجود نخبه من الفنانين الفنان يحي فوده والفنان فيصل خورشيد والفنانة داليا إبراهيم

كما حضر لفيف من الاعلاميين وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بوزارة الشباب والرياضه ،

وتقدم عامر بالشكر للفنان عادل عمار “مؤسس ورئيس مهرجان أوسكار ايجبت” على التكريم كما تقدم بالشكر ايضاً للفنان عصام هيكل والفنان عمرو يسري اللذان كانا لهما دورا كبير فى نجاح المهرجان.

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