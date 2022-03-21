الشارع السياسي

مستقبل وطن: افتتاح معرض “الأسرة المصرية” بالجيزة هدفة محاربة الغلاء

مستقبل وطن: افتتاح معرض "الأسرة المصرية" بالجيزة هدفة محاربة الغلاء

كتب : محمد ترك

قال خالد الدومة، مسؤول أمانة الإعلام بحزب مستقبل وطن، أنه تم افتتاح معرض الأسرة المصرية اليوم الاثتين، بمحافظة الجيزة، تحت شعار “احنا معاك” للسلع الاستهلاكية والغذائية، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وذلك تحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وبرئاسة المستشار محمد الفخارني، أمين قسم الجيزة.

وأضاف “الدومة” خلال مداخلة هاتفية مع قناة “الحدث اليوم” أن مستقبل وطن، قام بتنظيم عدد من المعارض في مختلف محافظات مصر، لبيع مستلزمات الأسر المصرية بأسعار مخفضة، وذلك لمشاركة الدولة في محاربة الغلاء وارتفاع الأسعار، وتخفيف العبئ عن المواطنين.

وتابع: “المعرض كان على مستوى عالى من التنظيم والإدارة وشهد إقبالا كبير من المواطنين، وذلك في حضور النائب زكى عباس أمين عام مساعد أمانة محافظة الجيزة، وعدد من المسؤولين والنواب”.

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وأشار إلى أن هذه المعارض تأتي في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم، وتفعيلًا للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

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