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مستقبل وطن: افتتاح معرض “الأسرة المصرية” بالجيزة هدفه محاربة الغلاء (صور)
مستقبل وطن: افتتاح معرض “الأسرة المصرية” بالجيزة هدفه محاربة الغلاء (صور)
كتب: أحمد زينهم
صرح خالد الدومه، مسؤول أمانة الإعلام بحزب مستقبل وطن، أنه تم افتتاح معرض الأسرة المصرية اليوم الإثنين، بمحافظة الجيزة، تحت شعار “احنا معاك”، للسلع الاستهلاكية والغذائية، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وذلك تحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وبرئاسة المستشار محمد الفخراني، أمين قسم الجيزة.
وأضاف “الدومة” خلال مداخلة هاتفية مع قناة “الحدث اليوم”، أن مستقبل وطن، قام بتنظيم عدد من المعارض في مختلف محافظات مصر، لبيع مستلزمات الأسر المصرية بأسعار مخفضة، وذلك لمشاركة الدولة في محاربة الغلاء وارتفاع الأسعار، وتخفيف العبئ عن المواطنين.
وتابع: “المعرض كان على مستوى عالى من التنظيم والإدارة وشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين، وذلك في حضور النائب زكى عباس أمين عام مساعد أمانة محافظة الجيزة، وعدد من المسؤولين والنواب”.
وأشار إلى أن هذه المعارض تأتي في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم، وتفعيلًا للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
وأشاد النائب زكى عباس، أمين عام مساعد أمانة محافظة الجيزة، بالقرارات العاجلة التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بتسعير رغيف الخبز، وزيادة سعر القمح للفلاح وطرح سلع غذائية مدعومة، من في إطار جهود الدولة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ومبادرات الدولة المصرية وقيادتها بتخفيض الأسعار على كافة السلع الغذائية والسلع واللحوم والخضروات مما يخفف العبء عن كاهل المواطنين ومحاربة التجار الجشعين.