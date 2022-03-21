غاب الموسوعه غابت المصداقية

كتب -مسعد مجاهد

مع كامل احترامى للكابتن مجدى عبدالغنى وبرنامج البلدوزر مع ضيفه الدائم ،ك شريف الخشاب وحلقة أمس ،اثناء تحليله لمباراة الداخليه والسكه الحديد فى دورى القسم الثانى المجموعه الثانيه مجموعه القاهره والقناه .

غاب الموسوعه محمد باهى عن لقاء أمس فظهرت أخطاء بالجمله فى تحليل الخشاب عندما خانه التعبير وقال أن الكره مش ماشيه مع فريق الداخليه ، ولم يعلم أن السكه الحديد مع جمعه مشهور حقق افضل النتائج فهو الفريق الذى تفوق على فريق الداخليه فى مبارتى الذهاب والإياب ،كما أنه لم يعلم بأن السكه مع مشهور فاز على دجله والإنتاج و الترسانه وبتروجيت والداخليه ومنتخب السويس وأن جمعه مشهور يحتل المركز الثالث فى جدول ترتيب المجموعه .

لايستحق نادى السكه الحديد ومديره الفنى جمعه مشهور أن يهدر حقوقهم ومجهوداتهم طوال الموسم مليء بالمفاجآت بسبب عدم المتابعه الجيده لمحللى المباريات فى الاستديوهات التحليليه على الفضائيات المصريه والعربيه .

ذاكر يا خشاب …

-جمعه من افضل مدربين القسم الثانى على الساحه لهذا الموسم…

كيف كان تحليل المباراه من وجهة نظر الخشاب، فهذا يدل على عدم المتابعه الجيدة لقراءة فرق المجموعه، ظهر بتحليله للمباراه بالتحليل العشوائى ، واتضح أن عدم حضور الناقد الرياضى محمد باهى موسوعة الدرجه الثانيه ، كشف ضعف الاستديو التحليلي للبلدوزر وعشوائية الخشاب فى تحليله للمباراه .

السكه الحديد قدم أفضل العروض والنتائج خلال الموسم والدليل إحتلاله المركز الثالث بالتساوى مع فريق دجله 38 نقطه ولكنه متفوق عليه فى المواجهات المباشره،أكيد هذه المعلومه لا تصل إلى عمنا الخشاب ليعطى كل ذى حق حقه .

استديو البلدوزر من غيرالموسوعه ضعيف لايملك المعلومات الكافيه لتحليل مباريات الدرجة الثانية، انا اسف يا تاريخ .