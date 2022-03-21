سحب الثقة من نقيب محامين جنوب أسيوط
كتب – يوسف عبداللطيف :-
عقد بمقر نقابة محامين أسيوط اجتماع الجمعية العمومية لنقابة محامي جنوب أسيوط لسحب الثقة من أحمد محمود حسين البدراوي نقيب محامين جنوب أسيوط .. حيث تم فتح دفتر توقيعات بمعرفة الموظف المختص وبإشراف كل من الأساتذة أعضاء المجلس وهم جمال عيد ثابت و الدكتور باهر محمد عبد الرحمن و بكر البشير و ضياء سالم ممثلا شباب المحامين
وقد تم التوقيع من ٢٢٥ عضوا من أعضاء الجمعية العمومية لمحامي جنوب أسيوط بعد التحقق من شخصهم وعضويتهم النقابية
وقد تم اعتماد التوقيعات من أعضاء المجلس والموظف المختص وتحريزه تمهيدا لإرساله الي نقيب محامين مصر رجائي عطية لتطبيق القانون حيال هذا الطلب
جدير بالذكر بانه دعا مجموعة من محاميو أسيوط إلي سحب الثقة من نقيب محامين جنوب بسبب فشله فى إدارة قضية نادى أبوتيج
وقال محاميو أسيوط إنهم الأكثر نشاطاً وخوفا علي مصالح المحامين ويعملون لصالح المحامين جميعاً وليس لمصلحة شخصية لايخافون إلا الله
وفي سياق متصل صرح عمر عبدالكريم المحامي إن النقيب فشل في إدارة قضية نادي محامين أبوتيج بل واتخذ موقفا سلبيا أدي الي الحكم بطرد النقابة من أرض النادي والإخلاء فضلًا عن تحميل النقابة بتعويضات وفي شأن التقصير في الدفاع فهذا ما وصفته به محكمة الإستئناف في حكمها الرقيم 278 لسنة 92 ق استئناف عالي أسيوط
وأكد عبدالكريم لهذا السبب ولأسباب أخري بات سحب الثقة من نقيب محامين جنوب اسيوط أمرا حتميا فلذلك خرج جميع محامين أسيوط للحفاظ علي حقوقهم وحقوق زملاؤهم المحامين ،