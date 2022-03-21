حكم يستحق الإشادة فأين اللجنة الرئيسية
كتب -مسعد مجاهد
انتهت أمس مباراة المرج واسكو فى الاسبوع ال24 من عمر مسابقة القسم الثالث المجموعة السادسة مجموعة القاهره والقليوبيه بالتعادل الإيجابي هدف مقابل هدف ،وكانت المباراه تشهد السرعه والقوة والإثارة من جانب لاعبى الفريقين طوال ال90 دقيقه
نظرا لموقف الفريقين بجدول الترتيب.
لكن كان هناك بطلا حقيقيا وجندى مجهول لقيادة المباراه حكم اسمه عمرو عبدالفتاح حكم من طراز فريد له اسلوب خاص وشخصيه قياديه استطاع أن يخرج بالمباراه لبر الامان رغم صعوبتها فكانت قراراته حكيمه وصافرته تنطلق مع كل مخالفه فى أرجاء الميدان .
رساله الى اللجنه الرئيسيه الكابتن “عصام عبد الفتاح “
كلمة حق …
عمرو عبدالفتاح حكم كبير ويمتلك الموهبه والخبرات التحكيمبه فأين هو من مباريات الدورى الممتاز ، ومتى نراه كما نرى الكثير حكامنا المحترمين مرارا وتكرارا على الفضائيات المصريه ..
لقد بلغ من العمر خبرات تؤهله أن يقود اقوى مباريات الدورى الممتاز
ونحن نعلم جميعا أن التحكيم ابتعد قليلا عن الكفاءات وظهر مؤخرا على وضع مختلف وصورة أخرى لم نتوقعها وهى الاولويه المجاملات والصداقات الشخصيه والمحسوبيات تتصدر القائمه
المستمرة ف إدارة مباريات الدورى الممتاز دون إتاحة الفرصة للخبرة والكفاءة والفرصه لا تأتى للكفاءه إلا بتوصيه من المقربين مره واحده فى العمر إن وجدت .