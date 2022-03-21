تكريم الصاوى و عادل الفار و محمد عمر فى حفل المبدعون
كتب_عماد خطاب
أقيم حفل المبدعون بمكتبه مصر العامة برئاسه الكاتبة ولاء الكاشف
صاحبة دار” الولاء للنشر والتوزيع ”
بتكريم كلا من الفنانين
محمد الصاوى و عادل الفار و محمد عمر،
وعلى جانب آخر تم تكريم الفنان سامح زيدان و الإعلامية اشجان طه،
حيث أعرب الجميع عن سعادتهم بهذة الكاتبه العظيمة عن ما تقدمة
من أعمال و ابداعات فنية كبيرة
حققت نجاحا كبيرا في مجال الكتابه و شاركت فى العديد من المهرجانات و المعارض الدوليه للكتاب مثل معرض القاهرة للكتاب
2022 و لها عدة إصدارات
فى مجال الكتابه،
جدير بالذكر إن من أهم مؤلفات دار” الولاء للنشر والتوزيع ”
حكاياتى مع الزمن _كم تمنيت لقائك _ ملكى الصغير _ قصتى مع نفسى و غيرها من العديد من المؤلفات التى تناولت أحداثا كبيرة فى عالم الكتابه،
و تنوعت الحفله ما بين عدة مواهب فى التمثيل و الغناء و العزف و الإلقاء و أعرب الصاوى و الفار و عمر حبهم الشديد لهذا التكريم وإن مصر دائما خالدة بفنها واولادها و مواهبها الجميله،
يذكر أيضا أن الفنان محمد عمر هو فنان مصرى متعدد المواهب شارك فى العديد من الأعمال مع كبار النجوم مابين المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون،
ويذكر أن آخر أعماله مسلسل “قوت القلوب” مع النجمة ماجدة زكى والمخرج الكبير مجدى ابو عميرة و فيلم “المندل”
كما يشارك حاليا بفيلم “مذاكرات امنيه” و مسلسل” كتالوج تيتا” مع النجم سامح حسين من تأليف الكاتبه أمانى ضرغام و إخراج صفى الدين حسن.