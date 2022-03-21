بطولة القليوبية :العبور يهزم بنها بخماسيه
كتب -مسعد مجاهد
فاز فريق شباب العبور مواليد 2007 على فريق أبناء العاصمه بنها بخمسة أهداف مقابل هدف فى المباراه التى جمعت بينهم أمس على ملعب العبور ضمن منافسات البطوله الرباعيه لمنطقة القليوبيه .
تمكن فريق العبور من الفوز على فريق بنها القوى بنتيجة كبيرة 1/5سجل للعبور هدفين كلا من احمد سعيد وكريم على وهدف اللاعب الموهوب على عبدالله صالح بمهارة فردية رائعة ووضعها فى الشباك ليخطف قلوب أبناء العبور والجهاز الفنى .
العبور مع ميدو شكل جديد
تحت قيادة منظمة لرئيس القطاع ونائبه عبد الحميد على “ميدو ” وزيزو قطاع العبور يخطوا بخطى ثابته ليواصل إنجازاته ويسيطر على مسابقات منطقة القليوبيه موسم قوى لأبناء العبور فى ظل الخبرات الرياضيه الكبيره .