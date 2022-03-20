محافظ القليوبية يفتتح 5 معارض أهلا رمضان بمدن المحافظة لدعم المواطنين ومحاربه غلاء الأسعار وجشع التجار
أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية على استمرار جهود المحافظة في محاربة غلاء الأسعار من خلال التوسع في فتح منافذ ومعارض بيع السلع المدعمة بمختلف مدن ومراكز المحافظة بالإضافة الي تفعيل ادارات المتابعة والتفتيش بالمحافظة وأجهزتها وادرات التموين للمرور علي منافذ بيع السلع الغذائية والسلاسل التجارية للتأكيد علي التزام التجار بالبيع بالأسعار المقررة ومنع ظاهرة إحتكار السلع والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية..
جاء ذلك خلال إفتتاح المحافظ 5 معارض أهلا رمضان بمدن شبرا الخيمة وقليوب والقناطر الخيرية وطوخ وبنها بهدف دعم المواطنين ومحاربه ظاهرة غلاء الأسعار وجشع التجار وذلك إستعدادا لإستقبال شهر رمضان الفضيل وتأتي هذه المعارض ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم.
وقال الهجان ، إن المعرض يوفر السلع الغذائية اللازمة للمواطنين بجودة عالية وأسعار مدعمة طوال مدة الشهر الكريم وذلك بمشاركة كبرى شركات ومصانع الأغذية بالمحافظة، مشيدا بتنوع المنتجات المعروضة بين البلح، الياميش، وزيت الطعام ، والأرز، والمكرونة، والصلصة، الحبوب، التوابل، البقوليات، اللحوم، الدواجن، الأسماك، الخضروات والفواكه وغيرها من المنتجات التي تغطي احتياجات الأسرة الغذائية على مدار الشهر الفضيل.
وخلال تفقده لأركان المعرض أجرى الهجان حوارا مع المواطنين المتواجدين بالمعرض للتأكد من مدى رضائهم عن السلع المعروضة وأسعارها ومدى أهمية مثل هذه المعارض في تلبية احتياجات الأسرة المصرية على مدار الشهر الفضيل وخاصة في ظل غلاء الأسعار التي تشهدها البلاد.
ومن جانبهم أبدى المواطنين رضاهم عن وجود منفذ مدعم بأسعار أقل من السوق مطالبين باستمرار مثل هذه المعارض والمراقبة المستمرة عليها لمواجهة جشع التجار.
وأكد المحافظ أنه جاري التنسيق لافتتاح معارض في باقي المحافظة لتغطية جميع مدن المحافظة وذلك في اطار خطة المحافظة لدعم المواطنين وتوفير السلع الغذائية في منافذ قريبه من محل سكنهم بأسعار مخفضة،موجها بحسن استقبال المواطنين والتعامل معهم وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم من السلع، وجاء الافتتاح بحضور السادة اعضاء مجلس النواب ورئيس الغرفة التجارية والقيادات التنفيذية بالمحافظة ،
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