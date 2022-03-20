ضبط 400 الف كمامة بمصنع بدون ترخيص بالشرقية
كتب : محمد يعقوب
أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مدريتي التموين والطب البيطري بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.
وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت حملة من إدارة تموين بلبيس بحمله تفتيشية ورقابية لضبط الأسواق وأسفرت الحملة عن تحرير المحاضر رقم ٤٨٧٣ جنح بلبيس ضد المدير المسئول لمصنع مستلزمات طبية يعمل بدون ترخيص وتم التحفظ على ٤٠٠ ألف كمامة.
ورقم ٤٨٧٢ جنح بلبيس ضد المدير المسئول لمصنع ( ب. ف) للصناعات الغذائية لحيازته فراخ منتهية الصلاحية وتم التحفظ على ٢ طن فراخ منتهية الصلاحية.
ورقم ٤٨٧١ جنح بلبيس ضد المدير المسئول لمصنع أعلاف لحيازته ذرة صفراء فول صويا بمقدار ١٦ طن مجهول المصدر.
و رقم ٤٨٧٤ جنح بلبيس ضد صاحب مصنع منظفات وعطور لحيازته على ١طن ونصف معطر و مبيد حشري ومواد خام مجهولة المصدر.
تكثيف الرقابة
وكانت وكيلة وزارة التموين بالشرقية قد أشارت فى وقت سابق اليوم إلى تكثيف الرقابة على الأسواق وتنشيط الحملات اليومية بالتنسيق مع مديريتي الطب البيطري والصحة، ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك للمرور على المخابز البلدية والأسواق ومحلات الجزارة ومحال بيع اللحوم، والدواجن، والأسماك.
متابعة على مدار الساعة
وأوضحت ان ذلك يتم بمتابعة المحافظ لذلك على مدار الساعة للتأكد من توافر السلع أمام المواطنين بكميات كافية والالتزام بالأسعار الاسترشادية والإعلان عنها، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للبيع ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية لضمان سلامتها للاستهلاك الآدمي، مؤكدة توافر رصيد استراتيجي من السلع الأساسية والغذائية، وأن جميع المخابز تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية في اليوم ولا يوجد بها أي مشكلات.
ولفتت وكيلة الوزارة إلى أنه تم التنسيق مع شركة الجملة والمجمعات والجمعيات الإستهلاكية لطرح كميات كبيره من السلع الغذائية بأسعار مخفضة وتدعيم منافذ السلع بكميات من اللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة عن السوق فضلًا عن إقامة معارض ( أهلا رمضان) بمراكز ومدن المحافظة بالإشتراك مع العديد من الهايبر ماركت وتجار الجملة وسلاسل التوزيع والمحلات التجارية لعرض وبيع سلع شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة لتقليل الأعباء الإقتصادية على المواطنين.