جمعية أسرتى المصرية تكرم الأمهات المثاليات بالبحيرة
الفت علام
الأم هي شمعة تضيء الحياة، هي الهواء الذي تنفسه، الأم ليست كمثلها أحد حملت في بطنها تسعة أشهر. تحملت الآلام والأحزان من أجل إسعادنا، قدمت لي كل شيء جميل دائما أتذكر لها الحب والعطاء. حب الأم وهو من أشرف وأطهر العلاقات على الأرض وأفضلها، هي تعطي بدون مصالح
فى ظل الأهتمام بدور الأم
قد كرمت جمعية أسرتى المصرية للأعمال الخيرية برئاسة الأستاذ عادل موسى والاستاذة أنتصار دربالة الأمهات المثاليات بمحافظة البحيرة بقاعة زمردة الأمهات المثاليات الذين تم إختيارهم من السيدات الذين ساهموا في حياة كفاحية وبنوا أنفسهم وربوا أبنائهم وقد حضر هذا التكريم العديد من الشخصيات العامة والعديد من الأعلاميين والصحفيين
وقد كانت كلمة الاستاذة انتصار دربالة قلب الأم هى مصدر الراحة السعادة والحب والحنان، وهي من تتعب وتسهر الليل بحثا على راحة أبنائها وكل أم لها كل الحب والتقدير، فالأم ، اوصانا النبى محمد صلى الله عليه وسلم بحسن معاملتها عندما جاءه رجل وسأله من هو أحق الناس بحسن صحبتى فقال للنبي ” من أحق الناس بحسن صحبتي قال أمك، قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال ابوك ” صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم