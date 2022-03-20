تخفيض الاسعار بنسبة 25% للسلع بمعارض السلع بالشرقية
كتب : محمد يعقوب
إفتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية معرض ” أهلاً رمضان” لبيع السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين ، والذي تقيمه المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك بميدان عرابي بمدينة الزقازيق .
أوضح المحافظ أن المعرض يضم 30 باكية تحتوي على كافة المواد الغذائية والسلع الأساسية وياميش رمضان، بالإضافة إلى معارض السلع الإستهلاكية والتي تقيمها المحافظة بالتعاون مع كبار تجار الجملة ( مبادرة المحافظة لمكافحة جشع التجار وغلاء الأسعار) وكذلك منافذ القوات المسلحة وأمان المنتشرة بنطاق المحافظة للوصول إلى المواطنين الأكثر إحتياجاً.
تفقد محافظ الشرقية أجنحة المعرض للإطمئنان على وجود جميع أنواع السلع والتأكد من جودتها وإنخفاض أسعارها عن السوق بنسب تتراوح ما بين 20 إلي 25 % وإلتقى بالمواطنين, وإطمأن منهم على أسعار السلع المعروضة ، مشدداً على ضرورة تزويد المعرض بكميات كبيرة من منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة والألبان وياميش رمضان.
و قرر محافظ الشرقية خفض أسعار بعض السلع والمواد الغذائية كـ الزيت والأرز والسكر والدقيق والبقوليات واللحوم والدواجن البلدية والمجمدة وذلك نتيجه للإقبال المتزايد من أبناء المحافظة علي المعرض لشراء إحتياجات الشهر الفضيل و تيسيراً علي المواطنين ، مشدداً على رئيس مركز ومدينة الزقازيق بتشكيل فريق عمل لمتابعه المعرض بصفه يومية والتأكد من إلتزام الشركات وكبار التجار بتقديم منتجاتها بالأسعار المحدده.
أشاد المحافظ بالتعاون الجاد مع التجار والعارضين واستجابتهم لخفض الأسعار وإلتزامهم بالأسعار الإسترشادية التي يتم وضعها من قبل المحافظة والتي تقل عن المحال التجاريه الخارجية بنسبة تصل إلى 25 %.
وأضاف المحافظ أن معارض ” أهلا رمضان ” ستقام بجميع مراكز ومدن المحافظة وذلك بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية والقوات المسلحة ووزارة التموين وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن نظيرتها بالخارج تيسيراً على المواطنين ومحاربة إرتفاع الأسعار.
شارك في الإفتتاح المهندسة لبني عبد العزيز نائبة المحافظ و سعد الفرماوى السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والأستاذة فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين والمهندس محمد الزايد نائب رئيس الغرفة التجارية بالشرقية والأستاذ وائل العاصي مدير جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والأستاذ نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق والمحاسب محمد الأباصيري رئيس حي ثان و الأستاذ شعبان أبو الفتوح رئيس حي أول.