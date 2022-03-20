بالصور…انطلاق فعاليات ملتقى الفكر الأسلامى الثانى مع حفل تكريم الأمهات المثاليات برعاية أوقاف القليوبية وصوت الرملة.
متابعة عمرو دسوقى هريدى
انطلقت فعاليات ملتقى الفكر الإسلامى الثانى على التوالى مع حفل تكريم الأمهات المثاليات أمس الخميس ١٧ مارس بدار مناسبات أبو الخير بقرية الرملة مركز بنها محافظة القليوبية تحت عنوان : ” وقفات مع ليلة النصف من شعبان وتحويل القبلة ” ، والذي نظمته جمعية صوت الرملة والمجلس العالمى للشباب . و بالتعاون مع مديرية أوقاف القليوبية في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفناح السيسي رئيس الجمهورية بالأهتمام بقضية بناء الوعى لدى المواطن وذلك لنشر الفكر الوسطى المستنير والتثقيف والتوعية المجتمعية .
جاء ذلك تحت رعاية طيبة من فضيلة الشيخ صفوت ابو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية والأستاذ الدكتور خالد صيام المدير التنفيذى للمجلس العالمى للشباب والكاتب الصحفى عمرو دسوقى رئيس مجلس إدارة جمعية صوت الرملة والمستشار الإعلامى للمجلس العالمى .
شهد إطلاق فعاليات الملتقى اللواء عبداللطيف ابو الخير المستشار العسكرى لمحافظة القليوبية والمستشار باسم الشعراوى وكوكبة
من علماء وزارة الأوقاف و الأزهر الشريف وجمع غفير من الجمهور بقرية الرملة بالقليوبية و يعد هذا الملتقى ثانى ملتقى فكر إسلامى على مستوى محافظة القلوبية يهدف إلى ربط الدين بالحياة . هذا وقد ادار فعاليات الملتقى الأستاذ الدكتور خالد صيام باستاضفة كوكبة من علماء الأوقاف وعلماء الازهر الشريف.
تركزت فعاليات هذا الملتقى على عرض وقفات إيمانية ودعوية مع ليلة النصف من شعبان ووقفات تربوية من تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام ووحدة الصف ولم شمل الأمة الإسلامية وحب الوطن وأنه من الواجب الاجتهاد والإخلاص من أجل رفعة الوطن ، كما ركز الملتقى أيضا على عرض أهم الأعمال الصالحة التى ترفع إلى الله وخاصة بر الوالدين وتم تخصيص جزء من نهاية الملتقى لتكريم الأمهات المثاليات بقرية الرملة وهن :
الحاجة /عالية محمود حسن السيسى , والحالجة / ام محمد محمد إسماعيل
حجاج , والحاجة عيشة عبد العزيز محروس شامة , والحاج سعاد عبد الرحمن محمد محمد أبو الخير والحاجة / هدى عبد الهادى ابو النصر .
فيما أكد الأستاذ الدكتور خالد صيام المدير التنفيذى للمجلس العالمى للشباب ان الملتقى يهدف إلى بناء الوعى الدينى والأخلاقى و الثقافى والأجتماعى لدى المواطنين وخاصة الشباب والنشء وتقوية الجانب الروحانى لديهم , فوطننا فى حاجة الى شباب واعٍ مثقف لبق سديد الرأى متين الخلق أخلاقهم الحميدة هى عنوانهم, ويعى تماما فقه الحوار والنقاش وليس الجدال والسو فسطائية .
فيما أكد اللواء عبد اللطيف أبو الخير المستشار العسكرى لمحافظة القليوبية أن ملتقى الفكر يهدف الى بناء وعى المواطنين وخاصة الشباب وهذا ما يؤكد علية رئيس الجمهورية دائما , وأن الفكر هو السبيل الوحيد الذي يجعل الإنسان أكثر وعياً لما يحيطه، وبه يكون المرء أعمق إدراكاً لأبعاد وجوده وعلاقته بالكون. لأنّ الإنسان يطلّ من خلال أبراج فكره علي عوالم جديدة، فتتسم رؤيته بالشمولية التي تجعله أكثر وعياً بالحقائق، وأكثر قدرة علي معرفة ما كان يجهله فيما سبق, وبالفكر يرتقي الإنسان من مرحلة الجهل والظلام إلي مرحلة الاهتداء والمعرفة، وتمثّل الأفكار البنّاءة لدي كل إنسان الثروة الحقيقة التي يتمكّن بها من تيسير حركته نحو تحقيق أهدافه المنشودة. كما أنّ الجسم مركبة يقودها الفكر، ولا يوجد عمل إلاّ ووراءه فكر، وأنّ الإنسان لا يمكنه أن ينال أيّ تقدّم في ميادين الحياة، ما لم يبدء بترقية مستواه الفكري قبل ذلك., فلهذا ينبغي لكلّ من يطمح ببلوغ المراتب السامية في الحياة، أن يبذل جهده في البدء في دائرة ارتقاء مستواه الفكري.