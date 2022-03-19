رأس البر تستعد لاستقبال موسم شم النسيم وصيف
تابعت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الأعمال التى تنفذها الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، لاستقبال موسم شم النسيم وصيف ٢٠٢٢..
حيث تضمنت تلك الاستعدادات الدفع بالمعدات اللازمة لتنفيذ عمليات تمهيد الشاطئ وتسوية الرمال، وكذلك صيانة الكورنيش الخاص بالشاطئ، هذا إلى جانب رفع كفاءة المدخل الشرقى للمدينة، بالإضافة إلى تجهيز ساحتى انتطار رحلات اليوم الواحد وسيارات الملاكى و موقف سيارات الأجرة، هذا و يجرى العمل بكافة التجهيزات لاستقبال رواد المدينة وزائريها من مختلف المحافظات..