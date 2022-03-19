حبس رئيس حي الموسكي في قضية بلطجة
كتب حسام النعماني
بالمستندات والڤيديوهات تم حبس رئيس حي الموسكي ماجد السيد احمد اربعه ايام علي زمه التحقيق في قضيه بلطجه واستخدام السلطه والسطوه ورجال الحي في التعدي بالضرب والالفاظ الخادشه للحياء علي جاره في نفس العماره الذي يقيم بها رئيس حي الموسكي فقد قام السيد ماجد السيد باصتحاب عدد من البلطجيه من منطقه الموسكي وبعض موظفي الحي وقاموا باقتحام شقه سكنيه في نفس العقار الذي يقيم فيه السيد ماجد السيد رئيس الحي وقام البلطجيه بالاعتداء علي المقيمين بالشقه بالضرب المبرح والشتائم وقاموا بحبس السيدات داخل المطبخ والانفراد بصاحب الشقه وانهالوا عليه بالضرب وقد وصل الي السيد مدير امن القاهره اللواء اشرف الجندي والسيد رئيس مباحث العاصمه اللواء نبيل سليم والسيد رئيس مباحث قسم اول مدينه نصر بلاغا بالواقعه وامروا بتحرر المحضر وتحويلهم الي نيابه مدينه نصر الجزئيه والتي امرت بحبس المتهمين اربعه ايام علي زمه التحقيق واخلاء سبيل المعتدي عليهم،