جمعية تنمية المجتمع المحلي بالشرقاوية البحرية بشبرا الخيمة غرب تنظم بالتعاون مع الهيئة القبطية
مشروع تحسين نوعية الحياة
نظمت جمعية تنمية المجتمع المحلي بالشرقاوية البحرية بشبرا الخيمة غرب بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية في إطار مشروع تحسين نوعية الحياة للأطفال المعرضين للخطر من خلال تمكينهم للحصول علي حقوقهم التعليمية والصحية والإقتصادية معكسر ترفيهي وثقافي وفني ورياضي للأطفال بحضور المحاضر الدولي الدكتور/ محمد عبد الجليل دسوقي رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدولية لمهارات التعليم وذلك يوم الجمعة الموافق ١٨ / ٣ / ٢٠٢٢ في تمام الساعة العاشرة صباحا بمقر نادي العاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء( نادي الري ) حيث تم تجميع الأطفال داخل النادي لعمل معسكر ترفيهي وثقافي وفني ورياضي..
حيث شمل المعسكر الترفيهي علي تقديم العديد من الفقرات الفنية والترفيهية والثقافية والرياضية وتوزيع ألعاب والهدايا والجوائز علي الأطفال وسط اجواء إيجابية وتفاعلية من الأطفال تملؤها الفرحة والسرور لديهم…
ومن جهته أكد الأستاذ/ بيتر عادل مسئول الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية أن الهدف من الفعالية والنشاط هو إدخال الفرحة والبهجة والسرور علي الأطفال…
ومن جانب آخر الأستاذ/ أحمد سعيد طه نائب رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع المحلي بالشرقاوية البحرية بشبرا الخيمة غرب عن شكره للدكتور / محمد عبد الجليل دسوقي المحاضر الدولي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الدولية لمهارات التعليم وفريق عمله علي ما يقدمه من إنجازات وإدخال الفرح والسرور لدى االأطفال
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