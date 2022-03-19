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تجمع “مبادرة أطباء الحضارة” و”فريق ايزيس” فى حب مصر

تجمع “مبادرة أطباء الحضارة” و”فريق ايزيس” فى حب مصر

كتب_عماد خطاب

فى حب السياحة والاثار المصرية وبالتعاون مع ” مبادرة أطباء الحضارة و “فريق ايزيس” توافد مئات الشباب في محافظات مصر المختلفة بالمتحف المصري ،

حيث اجتمعو جميعا على حب مهنة الإرشاد السياحي وإجلالاً لروح عملاق الإرشاد السياحي أكرم علام فكان احتفالاً علمياً بروح النصر والعشق ،

وأكد المحاضر الأكاديمي علي يحيي “رئيس مجلس إدارة أطباء الحضارة” أن الزيارة جاءت ضمن أهداف المبادرة في تكريم رموز الإرشاد السياحي والآثار،

وقد بدأت الزيارة بإلقاء عملاق الإرشاد السياحي وسفيرها الدولي ومستشار وزير السياحة والآثار الأسبق وليد البطوطي ،

حيث بدأ المستشار البطوطى حديثه بقراءة الفاتحة علي روح الراحل أكرم علام ثم محاضرة عن مهنة الإرشاد السياحي والحقوق والواجبات التي يجب إن يلتزم بها المرشد السياحي وقام بتحفيز الشباب علي العمل والأمل وحب مصر وتاريخها العظيم ،

حيث أكد الدكتور على يحيي أن المبادرة حريصة كل الحرص بدعوة الشخصيات العامة والصحفيين لتوضيح الصورة كاملة لكافة أطياف الشعب المصرى ونظراً لزيادة الغير متوقعة من الشباب ووفقا للاجراءات الاحترازية وارشادات وزارة السياحة والآثار،

واشار يحي أنه تم تقسيم الوفود الي مجموعات من المرشدين السياحيين العظماء لتكون نقطة تلاقي وجيل يسلم جيل،

كما تقدم الدكتور علي يحيي “رئيس مجلس إدارة أطباء الحضارة” بخالص الشكر والتقدير لادارة المتحف المصرى علي تعاونهم طوال مدة الزيارة لتخرج بهذا الشكل اللائق ،

جدير بالذكر أنه قامت الزيارة بالتعاون مع لجان المبادرة بكافة اعضاءهم وبالتنسيق المثمر بين منسقين محافظات الجمهورية٠

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