بهتيم فى التالته : بطلا للقليوبية موسم2021/2022
كتب -مسعد مجاهد
حقق فريق بهتيم بقيادة أحمد إبراهيم فوز كبير على فريق ميت كنانه برباعيه فى ختام مباريات الاسبوع الاخير لمسابقة القسم الرابع دورى منطقة القليوبيه موسم 2021- 2022 على ملعب
نادى .
-واصل فريق بهتيم سلسلة الفوز المتتالية منذ بدأ الموسم الحالى بالفوز على فريق ميت كنانه بأربعة أهداف مقابل هدف فى ختام المسابقه سجل لبهتيم على عبد الرحمن ومحمد شعبان حسين ابو الحسن واختتم الأهداف قائد التيم أحمد مديح ،بينما سجل هدف ميت كنانه اللاعب عبدالله احمد محمد .
بهذا الانتصار يصل فريق بهتيم للنقطه 68 مؤكد العودة مرة أخرى لدورى القسم الثالث بعد غياب ومعاناته لموسم طويل ومليء بالصعوبات وخاصه ان كان هناك ند قوى منذ انطلاقة المسابقه وهو فريق القناطر الذى لم يهزم الا مرة واحده طوال 24 مباراه وهى عدد مباريات المسابقه والذى أنهى الموسم ولديه 67 نقطه، بفارق نقطه واحده صعد فريق بهتيم .
أدار اللقاء تحكيميا
محمد سيد متعب ساحه
اسلام مجدى م اول
هانى العشرى م ثان
مسعد مجاهد. مسابقات
اصحاب الانجاز
سمير الزهار و مجلس إدارته
ابراهيم هيكل رئيس جهاز الكره
احمد إبراهيم مدير فنى
اسامه مصطفى. مدرب عام
ياسر عمر مدرب عام
مصطفى حسين مدرب حراس
محمد ابوزيد مدير ادارى
اسامه شندى. إدارى
عبدالرازق نصحى إصابات
حضر اللقاء حشد كبير من محبى وعشاق نادى بهتيم توسطهم مجلس الاداره برئاسة المستشار سمير الزهار ،على أنغام السمسميه
احتفل الالتراس البهتيمى بقيادة الشيخ جابر بعودة فريقهم سريعا إلى مكانه الطبيعى عقب انتهاء المباراه ولألعاب الناريه اضاءت سماء بهتيم لعدة ساعات متتاليه فرحا بإلانجاز الذى حققه أبناء بهتيم .
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