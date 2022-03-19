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النائب أحمد رمزي يفتتح ملعب الحسانين بحضور وكيل وزارة الشباب بالجيزة
النائب أحمد رمزي يفتتح ملعب الحسانين بحضور وكيل وزارة الشباب بالجيزة
كتب_عماد خطاب
قام النائب أحمد رمزي”عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسبين” بافتتاح الملعب الخماسي بقرية الحسانيين بمنشأة القناطر،
جاء الافتتاح بحضور كلا من
السيد اللواء عبدالرحمن شلش “وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة” والسيد الأستاذ محمد عبد الراضي “رئيس مجلس مدينة منشأة القناطر”،
حيث تقدم النائب بالشكر لمجلس إدارة مركز شباب الحسانين علي المجهود الرائع تجاه المركز،
وفى نفس السياق تقدم عدد من عائلات وشباب الحسانيين بالشكر للنائب آحمد رمزي على مجهوداته فى تطوير مركز الشباب وسعيه الدائم لخدمة الدائرة بالكامل متمنين له دوام التوفيق.