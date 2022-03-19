السعودية تنفي صحة الأنباء عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي

وكان موقع “أكسيوس” قد ذكر نقلا عن مصادره أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بصدد زيارة السعودية والإمارات وإسرائيل والضفة الغربية في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وقال الموقع الأمريكي في تقرير إن “هذه ستكون أول زيارة يقوم بها بلينكن كوزير للخارجية إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة”، مشيرا إلى أن “الزيارة يمكن أن تجري، أما مباشرة قبل قمة قادة الناتو المقررة في 24 من هذا الشهر، أو بعدها”.

وأفاد بأن “زيارة بلينكن المحتملة تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن واثنين من أهم حلفائها الخليجيين، وهما الرياض وأبوظبي، توترا ملحوظا منذ عدة أشهر”.

المصدر: واس