احتفال بعيد الأم من داخل الجنة النقابة للاتصالات والمحمول ومستلزمات المحمول التابعة لنقابة الاتصال
كتب /وليد هلال عز الرجال
الاحتفال بعيد الأم في النقابة التابعة لاتحاد عمال نقابات مصر وذلك كي تقدر الأمهات والتعبير لهن عن مشاعر الحب والامتنان بتقديم الهدايا المختلفة، ورسائل الحب والدعم سواء المكتوبة أو الصوتية وغيرها.
وتحدث كفاة الحضرين عن دور الام في بناء الوطن
وما إن تم حفل رائع من اطفال ماسبيرو تحت قيادة الدكتور منال محروس والاستاذ وائل محمد رئيس النقابة واللواء يونس السبكي واللواء احمد ونيس واللواء محمد عبد العظيم واللواء نبيل الشفعي والدكتورة فاطمة خليل والشاعر احمد يوسف والاستاذ حسن جميل والاستاذ سعيد نور والاستاذة جيهان حنا للاحتفال بعيد الأم، وبدأ الحفل في اجواة المختلفة ، من خلال إفتتاح الحفل بالقرآن الكريم وشعر وغناء وقضاء كل شخص يومًا مميزًا مع والدته، للتعبير لها عن مشاعر الحب والامتنان نظرًا لمجهوداتها المختلفة والكبيرة ،