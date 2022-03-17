مدرسة حقلية عن محصول البطاطس والفراولة بقرية السلام مركز بلبيس محافظة الشرقية
كتب : محمد يعقوب
أكد المهندس محمد خليفة وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى بمحافظة الشرقية قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بالتعاون مع معهدي بحوث الإرشاد الزراعي ووقاية النبات بتنفيذ مدرسة حقلية إرشادية عن زراعة محصولي البطاطس والفراولة بناحية قرية السلام التابعة لمركز ومدينة بلبيس وذلك تنفيذا لتوجهات المهندس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
وقال خليفة ان ذلك تم في حضور الدكتور محمد سليمان المنسق العام للمدارس الحقلية والدكتور محمد عودة والدكتور أحمد العنان بمعهد بحوث وقاية النبات والدكتورة صفاء علوان والدكتور حمدي العزازي بمعهد بحوث الإرشاد الزراعي والمهندس أشرف الدمرداش مدير عام الإرشاد بمديرية الزراعة وعدد من المزارعين.
أوضح وكيل وزارة الزراعة أن المدرسة الحقلية تناولت الحديث عن أهمية التجهيز الجيد للأرض وإختيار أصناف من البطاطس المقاومة للأمراض والدرنات الخالية من الأمراض الفطرية والحشرية ومعاملتها بمحلول مطهر مع وضعها على أجولة من الخيش أو صناديق بلاستيكية سبق تطهيرها وتجفيفها بعد الزراعة بحوالى 45 يوم من الزراعة مع معاملة النباتات بمبيد وقائى ضد الندوة المبكرة فى هذه الفترة من عمر النبات , أما بالنسبة لمحصول الفراولة فيتم متابعة الرشات الوقائية بإستخدام بدائل المبيدات والتركيز على إستخدام مضادات الأكسدة وتم فتح باب المناقشة والرد على إستفسارات الحضور بخصوص ظهور أعفان الجذور حيث تم التنبيه على ضرورة إختيار الصنف المناسب والرش بمبيد فطرى خاص بأعفان الجذور
وقالت الدكتورة اسماء عبد العظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية ان
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أكد مرارا على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتعريفهم بأهمية إستخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة لتحقيق أعلى إنتاجية وتحقيق الإكتفاء الذاتي بما يُساهم في زيادة الدخل القومي.
أضاف المحافظ أن المحافظة تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للإرتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية من خلال توفير الأسمدة والبذور الجيدة للمحاصيل الزراعية وكذلك تكثيف نشاط المرشدين الزراعيين لتوعية المزارعين بالطرق الحديثة في الزراعة والري.