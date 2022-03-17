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صيادون بحيرة المنزلة يستغيثون بوزير الداخلية بسبب صعق الاسماك بالكهرباء يدمر الثروة السمكية بدمياط
صيادون بحيرة المنزلة يستغيثون بوزير الداخلية بسبب صعق الاسماك بالكهرباء يدمر الثروة السمكية بدمياط
كتب عبده خليل
يعانى أكثر من ٣٠ ألف صياد ببحيرة المنزلة بمحافظة دمياط من عمليات الصيد بالكهرباء التي أصبحت وحشا كاسرا يهدد أرواحهم ويهدر رزقهم فضلا عما يمثله من خطر على صحة المواطنين في حالة تناول تلك الأسماك التي تعد مسممة في البداية يقول المستشار احمد مصطفي فعص القطب الوفدي الكبير بحيرة المنزلة من أكبر البحيرات الشمالية في جمهورية مصر العربية وتطل على 3 محافظات منها الدقهلية وبورسعيد ودمياط.
ويعمل في بحيرة المنزلة الآلاف من أهالي قرية ابو جريدة وزرزارة والعطوي ومدينة الروضة والمقيمين بترعة السلام بمركز فارسكور ولكن بعض الصيادين معدومى الضمير اختلقوا طرقا غير آدمية للصيد وهى الصيد بالكهرباء صعق كهربائي للماء وهذه الطريقة تعتمد على استخدام ماكينة كهربائية ووضع أسلاكها في مياه البحيرة لتجمع الأسماك بصورة كبيرة وبطريقة سريعة نحو الماء المكهرب تمهيدا لجمعها، وهؤلاء الصيادون معدومو الضمير يستخدمون هذه الطريقة لجمع أكبر عدد من المال واضاف فعص
انتشرت خلال الفترة الماضية ببحيرة المنزلة ظاهرة اصطياد الأسماك عن طريق الصعق الكهربائى مما أدى إلى الخوف والقلق بشأن الثروة السمكية وتدمير صحة المواطنين نتيجة تناول تلك الأسماك بمحافظة دمياط حيث يلجأ عدد من الصيادين إلى استخدام مولدات كهربية في صعق الأسماك بالكهرباء كوسيلة لصيد الأسماك وذلك لهدف خاص وهو الربح السريع حيث يقومون باصطياد الأسماك من خلال قارب صغير وبه مولد كهربائي صغير مما يؤدي إلى صعق الأسماك وكهربتها
وهناك قوانين تمنع الصيد بالكهرباء بالبحيرة ولكن بعض الصيادين يريدون اصطياد كميات كثيرة من الأسماك فى وقت قياسى إضافة إلى تحصلهم على مكسب وربح أكثر خلال ذلك حيث يصطادون كميات كبيرة من الأسماك وبيعها
وأكد فعص أن الصيد بالكهرباء حرام شرعًا وأسوأ حرفة ظهرت في بحيرة المنزلة بدمياط فهى تقضى على الأسماك الموجودة في المكان المكهرب غير الأمراض التي تصيب الأسماك من الصعق بالكهرباء، منددبتفشى الظاهرة وأشار إلى أنها زادت جدا في هذه الأيام وسط صمت رهيب من المسئولين عن البحيرة والصيادين بدمياط
ومن جانبه أكد احمد حليم صياد، يوجد خطورة علي حياتنا بسبب انتشار ظاهرة صيد الأسماك بـالكهرباء في بحيرة المنزلة بدمياط ، مشيرا إلى أن عددا من الصيادين معدومى الضمير مستغلين عدم وجود رقيب ويسعون في البحيرة فسادا عن طريق الصيد بالكهرباء لتطفوا الأسماك النافقة لتغطى مساحات كبيرة من السطح، ما يهدد الثروة السمكية في البحيرة. وقال أن الصيد بالكهرباء له أضرار جسيمة بالإنسان الذي يتناول هذه الأسماء وفقا للدراسات التي أجراها متخصصون، مطالبا المسئولين باتخاذ اللازم لمواجهة هذه الظاهرة السلبية، التي تنتشر بشكل سريع فيما يقول سمير غانم صياد إن هذه الطريقة المؤسفة من الصيد تكون أمام الجميع دون تدخل من الجهات المختصة ورغم المكاسب التى يحصلون عليها خلال هذه الطريقة إلا أن حياتهم معرضة أيضا للخطر أثناء استخدام المولد الكهربائي وطالب الاجهزة المعنية فى الدولة بضروة التصدى لأشكال جديدة من المخالفات بدأت تظهر فى بحيرة المنزلة بدمياط منها الصيد الجائر باستخدام الكهرباء والمبيدات السامة وهو ما يهدد المخزون السمكى فى البحيرة ويضر بصحة المواطنيين واعرب أن ما يجرى من ممارسات يتنافى تماما مع جهود الدولة التى تم تنفيذها خلال الفترة الأخيرة والخاصة بتطوير وتطهير بحيرة المنزلة وهو ما ساهم فى زيادة الثروة السمكية بحيرة المنزلة تستغيث بوزيرالداخلية ومدير امن دمياط ومحافظ دمياط وكل المسئولين فبحيرة المنزلة تجرى بها أعمال تطهير وتطوير لرفع كفاءتها وزيادة إنتاجها بتكاليف باهظة تقدر بالمليارات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهذه الأعمال بدأت تظهر نتائجها الإيجابية وتتمثل فى زيادة إنتاج الأسماك ودخول أسماك كانت هجرت البحيرة لعشرات السنين بسبب التلوث
لكن كل ذلك لم يقابل بالمحافظة عليه بل حدث العكس تماماً
لقد إنتشرت بالبحيرة عدة حرف لم تكن موجودة من قبل وأسوأ هذه الحرف هى الصيد بالكهرباء والصيد بالمبيدات السامة والصيد بحرفة الجر
وهذه الحرف تقضى على المخزون السمكى بالبحيرة وبالتالى تكون المليارات التى صرفت على تطهير وتطوير البحيرة ذهبت هباء ولم تحقق الهدف التى صرفت من أجله
لكل ما سبق نريد أن تقوم شرطة المسطحات المائية والبيئة بمجهود أكبر وضبط كل من يصطاد بحرف مخالفة تتسبب فى تدمير المخزون السمكى بالبحيرة الخاصة بدمياط بل اصبح صيادو الدقهلية يمارسون الصعق بالكهرباء
كما نطالب رجال هيئة الثروة السمكية بعقد إجتماعات مع الصيادين فى جميع القرى المنتشرة على شواطىء البحيرة بدمياط وتوجيه النصيحة لهم وتكليفهم بالحفاظ على البحيرة والإبلاغ عن كل من يقوم بالصيد بطرق مخالفة لأنهم هم أول المتضررين من تدمير المخزون السمكى بالبحيرة وأن واجبهم الحفاظ عليه لأن هذا سيعود عليهم بالخير والصيد الوفير
كما نطالب أجهزة الإعلام الحكومية ببث برامج توعية للصيادين وحثهم على الحفاظ على المسطحات المائية وعدم تلويثها والإبلاغ عن كل من يعمل بحرف الصيد الجائر والمخالف لأن ذلك سيعود على الجميع بالنفع وزيادة الإنتاج وتحدث حسام احمد صياد قائلا أن الصيد صعقا بالكهربا يمثل خطورة أيضا على صحة الإنسان حيث تصاب الأسماك المصعوقة بتأكسد فى الخلايا، مما يؤدى إلى أضرار جسيمة لمتناوليها مطالبا بتطبيق قانون الصيد رقم ١٢٤ لسنة ٨٣ وذلك بتضافر الجهود ما بين الصياد الحر وجهات الضبط المتمثلة فى شرطة البيئة والمسطحات المائية.ولذا يطالب الصيادون الشرفاء ببحيرة المنزلة وأهالي المناطق المجاورة للبحيرة بدمياط بمراجعة مراكب الصيد في المجاري المائية داخل نطاق بحيرة المنزلة ومنع من لا يحمل رخصة صيد واتخاذ الإجراءات القانونية نحوه لأن الأمر لا يحتمل السكوت عليه ولا بد من مراقبة الأسواق ومعرفة مصدر تداول الأسماك بها، وهذا ليس صعبا على الأجهزة المعنية التي هي منوطة بوقف تلك الجريمة في حق المواطن الدمياطي لا سيما أن غذاءه الدائم يعتمد على تناول الأسماك بمختلف أصنافها وهو لا يعلم أن البعض منها صعق كهربيا واعرب محمد السيد، صياد تطفو أسماك البحيرة على سطح المياه بعد نفوقها متأثرة بعمليات الكهربة التى يقوم بها محترفو الصيد حيث تطفو فى محيط ١٠ أمتار وأوضح أن صيادى الكهرباء يعتمدون على مولد كهربائى يوضع فى مركب صغير ويتم تزويده بجهاز لزيادة الذبذبات، وما إن تعمل الماكينة، ويضع الصياد طرف كهرباء فى المياه حتى تطفو الأسماك على سطح المياه، فيقوم بجمعها ويضعها فى المركب، ولا يحتاج سوى دقائق قليلة لجمع أكبر كمية ليذهب لبيعها فى القرى بعيداً عن أعين زملائه وأكد الأسماك التى يتم اصطيادها كهربياً أو التى يطلق عليها الأسماك المكهربة تمثل خطورة على صحة الإنسان أيضاً
وفي ذات السياق اكد مصدر امني رفيع المستوي بالفعل تم شن عدة حملات أمنية كبيرة مشتركة بين مباحث المديرية والمسطحات المائية بدمياط وتم ضبط بعض المخازن بداخلها ٩ماكينات صيد بالكهرباء بترعة السلام وإلقاء القبض على أصحابها مما أدى لحالة من السعادة والرضا ،