صيادون بحيرة المنزلة يستغيثون بوزير الداخلية بسبب صعق الاسماك بالكهرباء يدمر الثروة السمكية بدمياط

الرسام «محمد محمود عجيزه» يبدع في رسم مشاهير مصر والعالم.. تعرف عليه

خلال المنتدى الثاني ل”مستقبل وطن”..محافظ البحر الأحمر: تناغم بين الأجهزة التنفيذية والتشريعية من أجل المواطن