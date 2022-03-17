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خلال المنتدى الثاني ل”مستقبل وطن”..محافظ البحر الأحمر: تناغم بين الأجهزة التنفيذية والتشريعية من أجل المواطن
خلال المنتدى الثاني ل”مستقبل وطن”..محافظ البحر الأحمر: تناغم بين الأجهزة التنفيذية والتشريعية من أجل المواطن
كتب وائل الديري
عمرو حنفي: أنهينا مشاكل مزمنة عانى منها الأهالي لأكثر من 20عاماً بالتعاون مع نواب المحافظة
المحافظ: اهتمام الرئيس السيسي برفع كفاءة الغردقة سر اختيارها ضمن أفضل 10 مقاصد سياحية في العالم
أكد محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، أنه منذ تكليفه بتولي مسئولية المحافظة من قبل القيادة السياسية، وتعهد ببذل قصارى جهده بالتنسيق مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وحل العديد من المشاكل التي يعاني منها أهالي المحافظة، مشيراً إلى أنه ونواب المحافظة يعملوا كفريق واحد ونجحوا في حل العديد من المشاكل المزمنة التي كان يعاني منها أهالي المحافظة، وكانت متراكمة لأكثر من 20 عاماً، وأبرزها تذليل العقبات التي تواجه كافة المشروعات القومية بالمحافظة، إضافة إلى تجميل وتطوير المدن السبعة.
ورحب المحافظ، خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح جلسة فعاليات اليوم الأول للمنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن المقام بالغردقة، بوزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد، وبرؤساء الأحزاب، وبزعيم الأغلبية بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام المهندس أشرف رشاد، وبرئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري النائب محمد صلاح أبو هميلة، وبالأمين العام لحزب حماة وطن وعضو مجلس الشيوخ النائب طارق نصير، وبأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الحضور.
أشار اللواء عمرو حنفي، إلى فوز محافظة البحر الأحمر العام الماضي 2021 بعدد من المراكز المتقدمة في مسابقة التميز الحكومي على مستوى الجمهورية، أبرزها حصد كل من حى جنوب الغردقة المركز الأول، بينما حل مكتب تموين مدينة القصير في المركز الثاني، في حين انتزع حي شمال الغردقة المركز الثالث، وحصلت مدينة الغردقة على المركز الثاني على مستوى التميز للمدن، لافتاً إلى أن السبب الرئيسي في الحصول علي الجائزة وحصد هذه المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية هو توحيد جهود العاملين والعمل بروح الفريق، إلى جانب توافر كافة الإمكانات من قبل الدولة، وبذل المجهود لتوفير الخدمات المطلوبة للمواطنين في أسرع وقت وبأعلى كفاءة.
أوضح محافظ البحر الأحمر، أن دعم واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهوري،