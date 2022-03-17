بحضور الدكتورة سحر المغربي مؤسسة مجاهد تصار شريك استراتيجي مع مصر الخير ,,صور
بروتوكول تعاون بين مؤسسة مجاهد تصار تحت رعاية الدكتورة سحر المغربي المدير التنفيذي
والشريك_الاستراتيجي
مؤسسة مجاهد نصار ومؤسسة_مصر_الخير
حيث قامت أمس الدكتورة_سحر_المغربي المدير التنفيذي لمؤسسة مجاهد بتوقيع بروتوكول شراكة مع مؤسسة مصر الخير .
يستهدف التعاون مواصلة التحدي لتنمية الإنسان في ست مجالات أساسية التكافل الاجتماعية – التعليم – الصحة – البحث العلمي- مناحي الحياة – التنمية المتكاملة ) تحت مظلة واحده .
دائما_في_المقدمة
مؤسسة_مجاهد_نصار_للتنمية_و_الاعمال_الخيرية ،
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