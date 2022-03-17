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بحضور الدكتورة سحر المغربي مؤسسة مجاهد تصار شريك استراتيجي مع مصر الخير ,,صور

بحضور الدكتورة سحر المغربي مؤسسة مجاهد تصار شريك استراتيجي مع مصر الخير ,,صور

بروتوكول تعاون بين مؤسسة مجاهد تصار تحت رعاية الدكتورة سحر المغربي المدير التنفيذي
والشريك_الاستراتيجي
مؤسسة مجاهد نصار   ومؤسسة_مصر_الخير
حيث قامت أمس الدكتورة_سحر_المغربي المدير التنفيذي لمؤسسة مجاهد بتوقيع بروتوكول شراكة مع مؤسسة مصر الخير .
يستهدف التعاون مواصلة التحدي لتنمية الإنسان في ست مجالات أساسية التكافل الاجتماعية – التعليم – الصحة – البحث العلمي- مناحي الحياة – التنمية المتكاملة ) تحت مظلة واحده .
دائما_في_المقدمة
مؤسسة_مجاهد_نصار_للتنمية_و_الاعمال_الخيرية ،

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