الرسام «محمد محمود عجيزه» يبدع في رسم مشاهير مصر والعالم.. تعرف عليه
كتب : مينا المصري
الرسام الموهوب «محمد محمود عجيزه» رسام مصري شهير تألق في رسم مشاهير مصر والوطن العربي والعالم وبعض اللوحات التي عرضت في الكثير من المعارض داخل مصر وخارجها فكانت رسوماته ولوحاته دائما تنال إعجاب الكثيرين وذلك نظراً لبساطتها وجمال فكرتها ومعانيها التي تستنتج بمجرد النظر إليها.
وقال «محمد محمود» البالغ من العمر 23 عام، وإبن مركز سمنود بمحافظة “الغربية” إن الرسام العالمي “مايكل أنجلو” هو مثله الأعلى وملهمه في هذا الفن العظيم، وتحدث أيضاً عن إعجابه به وبفنه وأنه هو من جعله يعشق الرسم ليسير علي خطاه أملاً أن يصبح مثله في يوم من الأيام، وأنه سوف يحاول جاهداً لتنفيذ هذا الحلم.
وأوضح «محمد محمود عجيزه» : أنه أحب الرسم منذ صغره وورث هذه الموهبة من والده، وهو أيضاً من شجعه وحرص دائما علي تطوير مهاراته في الرسم وإرشاده ودعمه ووضعه علي أول الطريق، حيث إن «محمد» لمع نجمه في عالم الرسم في فترة قصيرة، وكان يعشق الرسم منذ طفولته، وبدأ مشواره في مجال الرسم عام 2016، حيث قام برسم لوحاته بالعديد من الخامات منها : “الفحم والرصاص والجاف والباستل والزيت” وأعجب بها الكثير من فنانين ومشاهير مصر والوطن العربي، وله لمسات سحرية علي حوائط الشوارع المصرية ورسم العديد من المشاهير وتميز «محمد» أيضاً بالواقعية في الرسم نظراً لأنه يهتم بالتفاصيل الدقيقة في أي لوحة يقوم برسمها.