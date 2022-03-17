الأسد: الحقد الغربي تجاه روسيا لا مثيل له في التاريخ
قال الرئيس السوري بشار الأسد إن الحقد الغربي تجاه روسيا لا مثيل له في التاريخ، وأن “الغرب أظهر عنصريته وحقده الدفين على كل من ليس مثله
وفي كلمة له أمام عدد من معلمي سورية لمناسبة عيد المعلم، قال الأسد إن “الحرب الأوكرانية أتت لتجعل الغرب ينزع أقنعته وأصبح عاريا تماما”.
واستعرض الأسد بعض الإجراءات الغربية تجاه روسيا، سواء حين “سمحوا بالعنف اتجاهها” في وسائل التواصل الاجتماعي، أو حين “صادروا كل الأملاك لروسيا في الخارج سواء للدولة أو لرجال الأعمال” عندما غضبوا منها، ووصف ما يقوله الغرب عن حرية الملكية بأنه في الحقيقة “حرية “ملكية الغرب لأملاك الآخرين”