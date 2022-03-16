محافظ القليوبية يشهد إحتفالية المحافظة بعيد الأم وعيد المراة المصرية ويوم الشهيد بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي والتربية والتعليم
شهد عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية اليوم إحتفالية المحافظة بعيد الأم والمرأة المصرية والتي إقيمت بديوان عام المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي ومديرية التربية والتعليم بحضور كل من الأستاذ الدكتور/جمال سوسة رئيس جامعة بنها والدكتور/ سمير حماد نائب المحافظ واللواء/ هشام خشبة السكرتير العام والمهندس/على يوسف أبو عقيل السكرتير العام المساعد والعميد أ.ح/عبد اللطيف أبو الخير المستشار العسكري والسادة رؤساء المدن ومديري المديريات بالمحافظة والأستاذ/ مصطفى عبد الحميد الممثل القانوني لمدرسة الشبان العالمية ببنها واللواء /حسام صلاح الدين من الشئون المعنوية للقوات المسلحة والذي ألقى محاضرة عن الشهيد وتضحياته، والسادة رؤساء المدن ومديري المديريات بالمحافظة.
وبدأت الإحتفالية بتلاوة آيات من
القرآن الكريم، ثم تبعتها فقرات شعرية وفقرات فنية قدمها طلبة وطالبات مدرسة الشبان العالمية لإدخال البهجة والفرحة على الأمهات الحاضرين للإحتفالية.
ومن جانبه أعرب محافظ القليوبية عن سعادته بمشاركته تلك الإحتفالية لتكريم الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء، مؤكدا أن هذه الإحتفالية تأتي تكريما لجهود كل الأمهات اللاتى أدين دورهن وتحدين الواقع وضحين من أجل أولادهن لإبراز قيم العطاء والوفاء ، مشيرا إلى قدرة الأم المصرية على تحمل الضغوط والأعباء بل والتغلب عليها فهي رمز للتضحية والعطاء.
وفى نهاية الحفل كرم محافظ القليوبية عدد ٢٣ من أمهات الشهداء
من القوات المسلحة والشرطة وعددا من الأمهات المثاليات بديوان عام المحافظة والأمهات المثاليات اللاتي تم إختيارهن من قبل مديرية التضامن الإجتماعي تقديراً لدورهن الرائد ولما يقمن به ويبذلونه من جهد وعرق وتضحيات من أجل بناء المجتمع .
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