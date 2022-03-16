استجابة فورية لبوابة التايم المصرية رفع مركب الموت في فارسكور حفاظا على الأرواح
كتب عبده خليل
استجابة لما نشر على بوابة التايم المصرية تحت عنوان اهالي فارسكور تستغيث بمحافظ دمياط إلحقونا قبل ما نغرق بمركب الموت ، وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، بحل الشكوى، حيث تمت مخاطبة الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور برئاسة المهندس عبد الرحمن ابو ليلة ، والوحدة المحلية لمدينة ومركز كفر سعد وأفادت بأن محلية فارسكور قامت برفع مركب الموت حفاظا على أرواح الأهالى رغم ان المركب تابع لمحلية كفر سعد ولم يتخذو اي اجراء ضد صاحب المركب حيث تم رفع المركب من مياة النيل وتغريم صاحبة محضر بيئة ٢٠الف جنية
وتبين ان مركب الموت بدون تراخيص ملاحية مع عدم صلاحيتها للعمل وبدون ترخيص قيادة بحرى وكذلك بدون ترخيص مرسى وعدم وجود أدوات أطفاء وانقاذ وانه سبق صدور قرار إدارى بإيقاف المركب اكثر من ٧مرات وتم تشميعها مرتين بعد أن قام صاحبها بفك أختام الشمع وتشغيلها مرة أخرى وتنقل الافراد والاطفال وتم رفع المركب خارج المياه ومصادرتها لعدم تشغيلها مرة اخرى وتلاحظ تحميل المركب بأكثر من حمولتها وأكد ابو ليلة أنه تم اخطار شرطة المسطحات بدمياط لاتخاذ ما يلزم حيال تلك المركب المخالف واشار ابو ليلة ، أن المركب كانت تربط بين منطقة كفر ابو عظمة بمدينة فارسكور وقرية كفر سليمان بمدينة كفر سعد وتم رفعها وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين من أي مخاطر تهدد حياتهم مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة متخصصة لرصد أي مشكلات بالمدينة وقرى الوحدات المحلية لحلها فورا لراحة المواطنين واختتم أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة المراكب النيلية والمعديات بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين ، كما امرت برفع المركب فورا وذلك حفاظا علي ارواح المواطنين ،