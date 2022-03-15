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نجاح صالون الفنانة مديحة حمدى بعنوان “قدوة” بمركز التعليم المدنى
نجاح صالون الفنانة مديحة حمدى بعنوان “قدوة” بمركز التعليم المدنى
كتب_عماد خطاب
أقام صالون الفنانة القديرة مديحة حمدى ندوة بعنوان “القدوة” بقاعة المؤتمرات الكبرى بمركز التعليم المدني بالجزيرة،
حيث قام بتقديم فعاليات الصالون الصحفي والإعلامي المتميز محمد محيى عامر واللى أبهر الجميع بروحه الجميله التى نالت اعجاب الحضور،
وقد بدأ الحفل بالسلام الوطني وآيات من الذكر الحكيم وابتهالات دينيه بصوت المبتهل صاحب الصوت الجميل عبد الرحمن بالله،
وقامت الفنانة مديحه حمدى بالترحيب بالسادة الحضور وتقديم كلمه عن الصالون ثم عاد مقدم الصالون بتقديم كلمه عن القدوة والعطاء ومن ثم قام الشاعر الأستاذ سراج الدين عبد القادر بتقديم كلمه عن القدوة ودورها فى حياتنا،
ثم قامت المطربة ميراج بتقديم فقرة غنائيه اسعدت بها الحاضرين وبآداءها الرائع ونظرا لارتباط المؤرخ المسرحي الدكتور عمرو دواره بالظهور على الهواء فى أحدى القنوات الفضائية فقد تم تكريمه فى بداية الفعاليات نظرا لظروفه وتكريم الفنان الدكتور هانى كمال،
جدير بالذكر انه تخلل اللقاء فقرات عديده من الغناء والشعر بقيادة المايسترو عادل سليم والمطرب وعازف العود عصام أبو السعود والمطرب محمد وحيد مع عازف الاورج الفنان محمود فرج والفنان مجدى الطويل والشاعر أحمد مغربي وشاعر العامية حسنين السيد،
كما قدم فقرة غنائيه المطرب حسام حسن ثم حضرت الفنانة القديرة عميدة المسرح العربي سميحة ايوب وقامت الفنانة مديحه بإجراء حوار رائع مع الفنانة سميحه وتخلله تبادل اطراف الحديث مع ضيوف الصالون،
وقد تم تكريم عميدة المسرح وفى لفته طيبه من معالي وكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس الادارة المركزية الدكتورة ميرفت سيد أحمد ونيابة عن معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بتقديم درع الوزارة للفنانتان القديرتان تعبيرا عن سعادتهم بوجودهما فى مقر الوزارة وتقديرا لمسيرتهم الفنية الكبيره،
وقام الفنان القدير أحمد بدير والفنان والفنان ياسر على ماهر بالاعتذار لظروف خاصه بهم
وتم تكريم بعض من الشخصيات التى تقدم العطاء بالحياة الاجتماعية السيدة حميدة حنفى والاستاذة الدكتورة شيماء اسماعيل والاستاذة الدكتوره شيماء سعيد والاستاذة الدكتورة جيهان النمرسي والاستاذة سمر إبراهيم والاستاذة فاطمة قبيصي والحاجة عزيزة عبدالكريم.
وقد حضر لفيف من نجوم الفن والغناء والصحافة والإعلام واعضاء مجلس النواب والشخصيات العامه.