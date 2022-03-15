مستريحة جديدة بشبرا الخيمة تنصب على ١٥٠ سيدة بمبلغ مليون و ٢٥٠ ألف جنيه
تقدمت العشرات من السيدات بشبرا الخيمة ببلاغات لقسم أول شبرا الخيمة حملت رقم ٢٣٢٢٤ جنح قسم أول شبرا الخيمة يتهمون فيه إحدى السيدات بالنصب عليهن والحصول على مبالغ مالية بلغت مليون و٢٥٠ ألف جنيه وتعرضهن للسجن بسبب تلك المبالغ التى تحصلت عليها من القروض وعقب ذلك فوجئت السيدات بهروبها من المنطقة متحصلة على مبالغ مالية بلغت مليون جنيه و٢٥٠ ألف جنيه .
وقالت أمانى محمد سعد إحدى الضحايا أنهن تقدمت ببلاغات لقسم أول شبرا الخيمة حملت رقم ٢٣٢٢٤ جنح قسم أول شبرا الخيمة يتهمون فيه المدعوة هالة أ أ وزوجها محمد ع م واشقائها بالنصب عليهن والحصول على مبالغ مالية منهن مقابل العمل لديها وقيامها بسداد القروض اللاتى تحصلت عليها من قبل الشركات والتى لم يقم مندوبيها بمعاينة المشروعات التى تم أخذ القروض من أجلها .
وأشارت شربات احمد ابراهيم أنهن فوجئت بإرسال الشركات التى تم أخذ القروض منها إنذارات تطالبهم بسداد المبالغ وتم تحريك الإجراءات القانونية ضدهن .
مشيرة إلى أنهم مهددات بالسجن إذا لم يتم القبض على المتهمة بالاستيلاء على المبالغ المالية.
وطالبت ماجدة يوسف بسرعة تدخل وزارة الداخلية للقبض عليها حماية لهن من دخول السجن فهن سيدات فقيرات تعلن اسرا وكن يسعين إلى الربح بالحلال والانفاق على أسرهن ومنهن الأرامل والمطلقات.
ووصفت السيدات التى تعرضن للواقعة المتهمة بالمستريحة وأنها تمثل امتدادا الريان وشركات النصب.
من جانبه قال محمود سيف النصر بإيجاد حل لتلك المشكلة والتدخل العاجل من مديرية أمن القليوبية والأجهزة المعنية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال واقعة النصب على العشرات من السيدات بدائرة قسم أول شبرا الخيمة من قبل إحدى السيدات والتى قامت بالاستيلاء منهن على مبالغ مالية بحجة توظيفها بعد قيامهمن بالحصول على قروض من عدد من الشركات المتخصصة في منح القروض .
وطالبت هبه عيد بتدخل عاجل من مدير أمن القليوبية لحل مشكلة تلك السيدات وانقاذهن من السجن.
وطالب محمد ابو دنيا محافظ القليوبية بمراجعة مكاتب القروض الموجودة بمدن ومراكز المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها لمنع تكرار تلك الوقائع.
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