استجابة لما نشر
قضية طبيب وزوجته حاولوا استخرج جثه بعد 12 يوما من دفنها في فارسكور تدخل ضمن القضايا الأسرع فى تاريخ القضاء بعد احالتها لمحكمة الجنح
كتب عبده خليل
تعد قضية طبيب وزوجته حاولوا استخرج جثه بعد 12 يوما من دفنها في فارسكورضمن المحاكمات الأسرع في تاريخ القضاء بمحافظة دمياط ، بعدما امر المحامي العام لنيابات دمياط باحالة القضية الي محكمة الجنح الجزئية رغم لم يمضي علي وقوعها الا 10 ايام فقط بتهمة محاولة استخراج جثة وتحطيم يافطة وانتهاك حرمات الموتي ، بعد أيام من وقوع الجريمة التي هزت مدينة فارسكور خاصة ومحافظة دمياط عامة ، بحسب ما قال مصدر قضائي اذ اشار عبد الجليل حماد محام المجني عليها تغريد علي احمد ان المحامي العام لنيابات دمياط احال القضية علي محكمة جنح فارسكورلكلا من الدكتور أيمن أحمد ناصف، وزوجتة الدكتورة رحاب محمد بلبول، بعدما وجهت اليهم رسميا تهمة محاولة استخراج جثة وتحطيم يافطة وانتهاك حرمات الموتي ووقعت الجريمة داخل مقابر مسلمين مدينة فارسكور التابعة لمحافظة دمياط ، وهزت على مدى الايام العشرة الاخيرة محافظة دمياط وكافة المحافظات المجاوره ، كما اثارت الجريمة جدلا على شبكات التواصل الاجتماعي، بعد مطالبة الاهالي بعقوبة المتهمين ، اذ أشارت تغريد علي احمد ، تقول استمرارًا لمسلسل انتهاك حرمة الموتى والمقابر، بمدينة فارسكور استغل طبيب اطفال وزوجتة طبية أطفال بالوحده الصحية، بذات المدينة والملقبة بمستشفي الحي والمفترض، أن يكونو ملائكة الرحمةً و ما حدث جعلنا في قمة الاستياء، وهو أمر لا علاقة له بممارسة مهنة الطب، هو شئ غير مقبول على الإطلاق، حيث قمت بدفن والدتي وتدعي بسيمة بلبول وشهرتها رضا، رحمة الله عليها بمدافن عائلة بلبول وبعد 12 يوما من دفنها، وعمل يافطة باسمها علي المقبرة مثل اشقائها فجانا بتحطيم اليافطة ودهسها بالأقدام، وتم الاتصال علي شخصي من أحد المتواجدين بلحنة المقابر وقالي لي انتي جيتي دانا كنت بحاول اخرج جثة أمك أمام المقبرة، أية إلي دفن امك عندنا وهنا تشاجرت معة ومنعتة وقام بالتهكم علية بالسب والقذف ومعة زوجتة ، واضافت تغريد انها قامت بفتح المقبرة علي والدتها بعد دفنها 10 أيام ، فقط وذلك من اجل دفن والدة الدكتورة رحاب بكل حب وود لاننا اقارب وهذا يدل علي حسن نيتي السليمة لهم وبسبب، ما ارتكبه الطبيب وزوجتة من انتهاك حرمة الموتي وعدم اخذ حقي بسبب نفوذهم وسطوتهم مرضت ، بجلطة بقدمي اليمني، وأعاني من مرض السكر ، بسبب ما حدث لي وطالبت بشطب كامل من النقابة للدكتور وزوجتةً الدكتورة ، حيث سارعت بتحرير محضر يحمل رقم 793لسنة 2022 جنح فارسكوروأعرب أن معاينة محلية فارسكور علي الطبيعة اثبتت التحطيم بالمقبرة واثبتت ايضا ان المقابر ، باسم عائلة بلبول ، ولديهم ٤مقابر حيث تم التنازل عن واحده وتبقي ثلاثة وفي ذات السياق وجهت اسرة المجني عليها الشكر للبوابة وكافة القائمين عليها واضافت كان عليهم دور كبير خلال الفترة الماضية في اظهار قضية والدتي لتصبح قضية رايء عام ولولا الله اولا ثم بوابتكم الالكترونية الموقرة لضاع حق والدتي ،
crossorigin="anonymous">
crossorigin="anonymous">