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بناء على توجيهات محافظ القليوبية حى غرب شبرا الخيمه يشن حملة على المحلات التجارية لمتابعة الاسعار وعدم الاستغلال

بناء على توجيهات محافظ القليوبية حى غرب شبرا الخيمه يشن حملة على المحلات التجارية لمتابعة الاسعار وعدم الاستغلال

بناءً على توجيهات معالي الوزير محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان بمراقبة ومتابعة الأسواق وعدم رفع الأسعار علي المواطنين والوقوف بجوار المواطن البسيط وعدم استغلاله بارتفاع الأسعار بشكل جنوني قام السيد اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمه وبحضور الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية والسادة نائبي رئيس الحي الدكتور مجدي البكري والمهندس ايهاب مهدي والمتابعة الميدانية والاشغالات وشرطة المرافق والطب البيطري والصحة بحملة علي المولات التجارية والسوبر ماركات والمخابز البلدية ومحلات الجزارة وثلاجات حفظ الأغذية المجمدة واسفرت الحملة عن ضبط أكثر من٣٥٠ لحوم مجمدة وكبدة ولحمة مفرومة غير صالحة للاستهلاك إلا دمي وعمل ٥٠ محضر متنوع صحة وبيئة ووجود منتجات مجهولة المصدر سيستمر الحملات بصفة يوميا لضبط الأسعار تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء ،

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