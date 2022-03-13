رمضان يتفقد خمس مدارس بادارة فاقوس التعليمية
كتب : محمد يعقوب
تفقد اليوم محمد رمضان غريب ” وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية عددا من المدارس بادارة فاقوس التعليمية للاطمئنان علي سير وانتظام العملية التعليمية
الاعدادية بنات
و حيث تابع سير انتظام العملية التعليمية بمدرسة الاعدادية بنات والإطمئنان علي انتظام العمل والدراسة و تفقد فصول المدرسة والمعامل والقاعات والمكتبة وناقش الطالبات فيما تم دارسته من المناهج التعليمية وتفقد غرفة الطبيب والعزل
وشهد رمضان ممارسة الانشطة الرياضية والفنية واوصي برعاية الطلاب المتفوقين في الانشطة الثقافية والرياضية والفنية ومتابعة البرامج العلاجية للطلاب المتاخرين دراسيا
مدرستى الفتح ووفا
كما تفقد وكيل الوزارة انتظام العمل بمدرسة الفتح الابتدائية وتابع انتظام الدارسة و وناقشةالطلاب فيما تم تدراسته ثم توجه سيادته لمتابعة انتظام الدراسة بمدرسة محمد السيد وفا الابتدائية واطمئن علي سير العمل وانتظام الدراسة وارتفاع نسب حضور التلاميذ
و شدد وكيل الوزارة علي تنفيذ جميع الاجراءات الاحترازية داخل الفصول للوقاية من فيروس كورنا ، والتباعد الإجتماعي بين الطلاب
الدكتور عزازى
ثم تفقد وكيل الوزارة مدرسة الدكتور عزازي علي عزازي الثانوية المشتركة واطمئن علي سير العمل بالفصول و تحدث رمضان لعدد من الطلاب وحثهم علي الانتظام بالحضور للمدرسة وعدم الغياب كما تحدث مع عددا من اعضاء هيئة التدريس بالمدرسة ووجه ” محمد رمضان ” وكيل الوزارة تعليمات لمدير إدارة المدرسة بمساعدة الطلاب فى توصيل كافة المعلومات والروابط والاكواد اللازمة للدخول على المنصات التعليمية والتواصل المستمر مع الطلاب كداعمين وميسرين العملية التعليمية كما تفقد وكيل الوزارة ” محمد رمضان ” مدرسة اكياد الاعدادية المشتركة واطمئن علي سير العملية التعليمية بالمدرسة وانتظام الدراسة بالمدرسة
قام رمضان بمتابعة سير انتظام العمل والعملية التعليمية وارتفاع نسب الحضور بين الطلاب متفقدا فصول المدرسة واطمئن سيادته انتظام العمل داخل المدرسة وممارسة الانشطة الرياضية والفنية
محمد احمد ثابت
واختتم وكيل الوزارة زيارته التفقدية لفاقوس التعليمية بمتابعة مدرسة محمد احمد ثابت الابتدائية بنات حيث شهد مدى تفعيل الانشطة الرياضية وناقش الطالبات فيما تم دراسته واشار علي ضرورة متابعة برامج القنوات التعليمية اثناء فترة تواجد الطلاب بالمنزل للاستفادة من البرامج والدروس المنهجية التي تقدمها القنوات التعليمية
وشدد ” محمد رمضان ” على الالتزام بتحية العلم أثناء طابور الصباح وتفعيل حصص الأنشطة التربوية وتخصيص فقرة من فقرات الإذاعة عن ذكري يوم الشهيد واعداد فقرات اذاعية متنوعة وذلك لتوعية الطلاب بأهمية المشروعات القومية الكبري التي تنفذها الدولة إلى جانب التوعية بدور تضحيات القوات المسلحة ورجال الشرطة في تحقيق الأمن والاستقرار للبلاد وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن
واكد وكيل الوزارة للتعليم بالشرقية علي حرص مديرية التربية والتعليم بالشرقية علي صحة وسلامة أبنائنا الطلاب حفاظا عليهم من الاصابة بالامراض المعدية بصفة عامة وفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) بصفة خاصة وتكاتف الجهود، بين مختلف مؤسسات الدولة وتنفيذا للاجراءات التي حددتها وزارة الصحة والسكان لمجابهة فيروس كورونا وناشد اولياء امور الطلاب بسرعة تطعيم ابنائهم الطلاب للوقاية من فيروس كورونا
وقبل مغادرته فاقوس اشاد رمضان بارتفاع المستوي الدراسي للطلاب وارتفاع نسب حضور الطلاب ووجه الشكر لعبد العظيم القادي مدير عام الادارة ومحمد درهوس وكيل الادارة واعضاء هيئة التدريس بالمدارس وحثهم علي مواصلة وبذل المزيد من الجهد لخدمة العملية التعليمية وخدمة ابنائنا الطلاب بالمدارس وجعل المدارس مصدر جذب للطلاب متمنيا التوفيق للجميع
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