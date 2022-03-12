وزير السياحة يفتتح أكبر منتجع سياحي في العين السخنة باستثمارات 250 مليون جنيه

كتبت هدي العيسوي

افتتح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار فندق تانوك داخل منتج ازهى بالعين السخنة والذي يستهدف جذب السياحة الدولية بمختلف انواعها الى منطقة العين السخنة ،، يضم الفندق ٢٥٠ وحدة ما بين اجنحة فاخرة وغرف كما يقدم عدد من الخدمات السياحية والفندقية المتنوعة ، وقد أشاد الدكتور خالد العناني بالمستوى المتميز للفندق والذي يعد اضافة لامكانيات العين السخنة السياحية مؤكدا دعم الدولة ومساندتها لكل جهد يضيف لجذب السياحة الدولية خاصة الي المناطق الواعدة سياحيا وعلى رأسها العين السخنة لما تتمتع به من عناصر الجذب المتنوعة التي تجعلها قبلة جديدة للسائحين ضمن المقاصد المتميزة بمصر

شارك في الافتتاح حشد من القيادات التنفيذية والسياحية والشخصيات العامة وفي مقدمتهم الدكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار و حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة مجموعة صن رايز للفنادق والمنتجعات الشركة المالكة للفندق ، والدكتور نادر الببلاوي رئيس غرفة شركات السياحة و ناصر تركي نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية وجاسر بهجت رئيس شركة مدار للتطوير المالكة لمنتجع أزهى وحبيبة الشاعر نائب رئيس مجموعة صن رايز وعدد من رؤساء وأعضاء الغرف السياحية وجمعيات الاستثمار السياحي

وأكد حسام الشاعر رئيس مجموعة صن رايز للفنادق والمنتجعات السياحية ان انشاء الفندق داخل منتجع ازهي بالسخنة يستهدف جذب السياحة الدولية لأول مرة الى منطقة العين السخنة الغائبة عن خريطة السياحة الدولية بمصر رغم ما تتمتع به من إمكانيات سياحية فريدة ومتميزة ، وأعلن الشاعر ان السياحة في مصر لديها فرص منافسة واعدة رغم الأزمات التي تضرب العالم بسبب الحرب الروسية الاوكرانية ولكن هناك أسواق أخرى تتنامى بشكل جيد خلال هذه الفترة مثل دول شرق اسيا و السياحة العربية

وتوقعت حبيبة الشاعر أن تشهد العين السخنة بدء تدفق السياحة الدولية في أقرب وقت بفضل امكانياتها المتميزة وقربها من العاصمة الادارية الجديدة والقاهرة بجانب جوها الساحر ومناظر طبيعية ليس لها مثيل. مؤكدة ان هناك حجوزات بالفعل من عدة دول على فندق تانوك الجديد الذي تم افتتاحه ، وأضافت حبيبة الشاعر ان حجم الاستثمارات بالفندق تبلغ 250 مليون جنيه ويتكون الفندق من 150 غرفة فئة 5 نجوم ويستهدف السياحة المصرية والعربية والدولية ذات الإنفاق المرتفع ، وأشارت الى ان ما تتمتع به مصر حاليا من أمن وأمان وما يتم على أرضها من مشروعات للبنية التحتية والطرق وغيرها يجعلها من اكبر الدول جذبا للسياحة خلال الفترة القادمة.

ومن جانبه أكد جاسر بهجت رئيس شركة مدار للتطوير المالكة لمنتجع ازهي السخنة ان افتتاح فندق تانوك ياتي ضمن أهداف الشركة بلغت انظار الشركات السياحية المصرية وكبار منظمي الرحلات في العالم الي ما تتمتع به منطقة السخنة من امكانيات سياحية متميزة والتي تجعلها ضمن افضل المناطق السياحية الواعدة بمصر ، مشيرا الي ان موقع” أزهى العين السخنة ” يوفر لرواده تجربة فريدة وغير مسبوقة من الحياة على مساحة حوالي 400 فدان للتنمية العقارية، ويعد أكبر مشروع سياحي بمنطقة العين السخنة بتكلفة استثمارية بلغت 6 مليارات جنيه.ويشمل المشروع واجهته الشاطئية الممتدة لنحو 700 متر في منطقة سياحية شديدة التميز بجمالها الطبيعي وعيونها الكبريتية ورمالها البيضاء على ساحل خليج السويس في البحر الأحمر.

وأوضح جاسر بهجت ان المشروع يوفر أكثر من ٤ آلاف فرصة عمل مباشرة، فضلًا عن الآلاف من فرص العمل غير المباشرة، بينما تستمر الشركة في ضخ الاستثمارات خلال الفترة المقبلة ومن خلال مشروعات متميزة.