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الوحدة المحلية بالشقر تشن حملة على المحلات التجارية ومخابر العيش

الوحدة المحلية بالشقر تشن حملة على المحلات التجارية ومخابر العيش

كتب : مجدي خليل

ومازالت الحملات التموينية تجوب قري الوحدة المحلية بالشقر بناء علي توجيهات السيد الدكتور / بكر رئيس مجلس ومدينة كفر شكر والذي أكد علي ضرورة إستمرار الحملات التموينية بصفة يومية قاد اليوم السيد / رضا عبيد رئيس الوحدة المحلية بالشقر حملة مكبرة ضمت مسؤلي التموين والبيئة طالت قري الشقر -برقطا – كفر الحبش – كفر الشهاوي – كفر عثمان – عزبة أبوضوة تم خلالها المرور علي افران العيش ومحلات البقالة تم خلالها تحرير عدة محاضر لبعض المخالفين ،

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