الوجع لا يؤلم الإ صاحبه

سئمت النفاق وأعتزلت الأصدقاء

كتب الكاتب الصحفى شريف مسعود

…سكنت حجرة…

…مظلمة…

أيقنت بأن وهج أنوار الكذب ليست إلا دليل ……..

يرشد القلوب البيضاء إلى ………

متاهة ………

الوجع !

وبعض الكلمات لا يعلم بها إلا الله

لا تكتب إلا بأنين الوجع،

فالبعض يتلون لكي يتمكن من إمتلاك الحياة،

والبعض الآخر يمضي بوفائه فيضيع بين وحوش لا تعرف للإنسانية مكان،

والبعض يحطم الآخر لكي يحتفل بنصره علي فشل ما زرعه بغيره، هل باتت الحياة هكذا مليئه بالسيئين،

أم أن هناك خير ولكن مختفي بين الحاقدين،

لا أعلم حقا فدنيا أصبحت تميل للمخادعين أكثر ممن يتميزون به ثوب العفه والوفاء،

فصار زمن ملئ بالأقنعة المزيفة، لا نعلم من الصادق الحقيقي بيننا ولكن علي الرغم من كل هذا نعلم أن هناك أشخاص يتزين العالم بوجودهم بيننا فراقت لمن يمتلكون قلوب من ذهب .