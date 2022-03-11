نيسان موتور إيجيبت تطلق ” جوك كيرو” خلال عرض خاص لفيلم باتمان

كتب : ماهر بدر

كشفت شركة نيسان موتور إيجيبت، الشركة الرائدة في مجال السيارات والتي تمتلك مصنعها بنسبة 100% بالسوق المصري، عن السيارة الفريدة من نوعها نيسان جوك “كيرو” المستوحاة من آخر نسخة من فيلم “ذا باتمان” بالتعاون مع الشركة المنتجة للفيلم و أحد السيارات SUV التي حازت على ثقة الكثير من عملاء نيسان وأحد أهم الشخصيات التي تعلق بها جيل كامل.

وقد حضر العرض الخاص للفيلم والذي قامت بتنظيمه نيسان مصر العديد من وسائل الإعلام والصحفيين والشخصيات المؤثرة وذلك بمجمع سينمات سيتي سنتر ألماظة.

وتمتلك السيارة نيسان جوك سجلاً حافلاً من التصميمات الجريئة والجديدة، حيث صممت نيسان نسخة مخصصة من السيارة الأيقونية الكروس أوفر، نيسان جوك كيرو، وقررت شركة نيسان العالمية إطلاق مجموعة محدودة من السيارات نيسان جوك كيرو من خلال الشراكة الاستراتيجية مع شركة وارنر برذرز.

وترى نيسان أن طراز جوك يجسد روح المغامرة والاستكشاف الموجودة بأحدث أجزاء سلسة فيلم باتمان حيث تم اقتباس كلمة كيرو من اللغة اليابانية، وهي تعني اللون الأصفر، وتتميز نيسان جوك كيرو بتصميم عصري مميز بدرجة جديدة من اللون الرمادي الرائع ولون أصفر جذاب لبعض الأجزاء من التصميمات.

ويكتمل التصميم الخارجي بمجموعة من العجلات السوداء اللامعة مقاس 19 بوصة من تصميم فئة نيسان جوك تكنا ليعطى بريقًا ولمعانًا وإضافة جيدة تزيد من جمال السيارة، مع اللون الأسود شديد الأناقة، ويستمر هذا الأسلوب المميز في التصاميم والخطوط في المرايات وجميع ما يتعلق بتفاصيل السيارة نيسان جوك كيرو الملهمة من فيلم “ذا باتمان”.

هذا وتمتاز السيارة نيسان جوك كيرو بلمسات صفراء على المصدات والعتبات الجانبية، مع لون الهيكل الرمادي و السقف المطلي باللون الأسود والمرايا التي تتميز بخطوط بيضاء، بينما يأتي تصميم المقاعد الداخلية من القماش الأسود والُمطعم بالجلد الصناعي باللون الأسود والرمادي المعدني وخياطة صفراء في جميع أنحاء المقصورة، ويتضمن الإصدار شاشة مقاس 8 بوصة تعمل باللمس.

تفتخر نيسان مصر بهذا الحدث، الذي لاقى إعجاب جميع الحضور وبهذا، أصبحت نيسان مصر أول من عرض الفيلم في الشرق الأوسط قبل موعد عرضه في أوروبا، لتؤكد على ارتباط اسم جوك كيرو مع الفيلم الأمر الذي جعل الجمهور يترقب نزول نيسان جوك كيرو في المستقبل القريب.