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”مكين” يواصل جولاته المرورية على مستشفيات صحة الدقهلية ومنافذ تقديم الخدمة الطبية

”مكين” يواصل جولاته المرورية على مستشفيات صحة الدقهلية ومنافذ تقديم الخدمة الطبية

كتب الكاتب الصحفى شريف مسعود

قام الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم الجمعة الموافق ١١ من مارس ٢٠٢٢ م. ..
في اطار المتابعة المستمرة والدورية لمنافذ تقديم الخدمة الطبية .. بجولات مرورية مفاجئة تفقد خلالها مستشفى السنبلاوين العام ومستشفى المقاطعة المركزي ومستشفى شبراسندي المركزى للتأكد من سير العمل على النحو الامثل.

استهل مكين جولته بزيارة مستشفى السنبلاوين العام تفقد خلالها معظم اقسام المستشفى منها الاستقبال وقسم العمليات وبنك الدم ومركز اللقاح.

كما تفقد مبنى الادارة الصحية بالسنبلاوين وذلك للاطمئنان على سير العمل والاطمئنان على الخدمات المقدمة للمرضى ومدى التزام وتواجد الفرق الطبية وقام بمناظرة السجلات الطبية للمرضى، والتأكد من تدوين كافة البيانات والإجراءات الطبية والعلاجية للحالات بها واشاد بالجهد المبذول في تقديم الخدمة الجيدة بقسمي العمليات وبنك الدم.

واستأنف الزيارة بالمرور على مستشفى المقاطعة المركزي تفقد خلالها المبنى الجديد للمستشفى تحت الإنشاء ومعظم اقسام المستشفى الداخلية من ضمنها العمليات والحضانات و الاستقبال ومركز اللقاح.

واختتم ‘مكين’ زيارته بتفقد اقسام مستشفى شبراسندي المركزي من الاقسام الداخليه والعيادات الخارجيه والاشعة والاستقبال والطوارئ… الخ.

حرص خلال جولته المرورية بالمستشفيات على استطلاع راي المرضى والمستفيدين من الخدمات الطبية وشدد مكين على مديري المستشفيات بالاهتمام بالمرضى وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم.

واكد على توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية لضمان تقديم الخدمة الطبية اللازمه للمرضى وتابع تطبيق الاجراءات الاحترازيه والوقائية اللازمة والتزام الفرق الطبية بارتداء الواقيات الشخصية.

وأضاف أن مديرية الصحة بالدقهلية وقياداتها وإدارتها الفنية ستسخر كافة إمكانياتها لدعم إدارات المستشفيات والإدارات الصحية والاطقم الطبية والعاملين بها لرفع مستوى الخدمات الطبية والعلاجية والوقائية متمنيا لجميع الاطقم الطبية دوام التوفيق والنجاح.

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