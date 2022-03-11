”مكين” يواصل جولاته المرورية على مستشفيات صحة الدقهلية ومنافذ تقديم الخدمة الطبية
كتب الكاتب الصحفى شريف مسعود
قام الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم الجمعة الموافق ١١ من مارس ٢٠٢٢ م. ..
في اطار المتابعة المستمرة والدورية لمنافذ تقديم الخدمة الطبية .. بجولات مرورية مفاجئة تفقد خلالها مستشفى السنبلاوين العام ومستشفى المقاطعة المركزي ومستشفى شبراسندي المركزى للتأكد من سير العمل على النحو الامثل.
استهل مكين جولته بزيارة مستشفى السنبلاوين العام تفقد خلالها معظم اقسام المستشفى منها الاستقبال وقسم العمليات وبنك الدم ومركز اللقاح.