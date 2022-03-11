محافظ القليوبية يقوم بجولة لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمدن شبين القناطر وحي غرب ومتابعة أعمال النظافة ورفع الأتربة والتجميل بشوارع حي شرق شبرا الخيمة
أجرى اللواء/ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية مفاجئة اليوم الجمعة وذلك لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمركز ومدينة شبين القناطر وحي غرب شبرا الخيمة، ومتابعة أعمال النظافة والإشغالات والإطمئنان على الحالة المرورية بشوارع حي شرق شبرا الخيمة ، وذلك ضمن الجولات اليومية التي يقوم بها المحافظ بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .
واستهل المحافظ الجولة بمتابعة الأعمال الإنشائية الجارية بمجمع خدمات نوى بنسبة تنفيذ 95 %، حيث يتكون المجمع من دور أرضي ودورين علويين، ويضم مركزا تكنولوجيا، ومكاتب للسجل المدني، والشهر العقاري، والتموين، والبريد، والتضامن الاجتماعي
كما تفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات الزراعية بقرية نوى يقام على مساحة 530م2، ويتكون من دورين أرضي وأول، وذلك وفقاً للتصميمات المتوافق عليها في هذا الشأن بما يلبي احتياجات ومتطلبات أهالي القرية، ويضم المجمع وحدة بيطرية وجمعية