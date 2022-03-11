محافظ القليوبية يشهد احتفالية الشباب والرياضة باليوم العالمى للمرأة
شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية صباح اليوم الجمعة مارثون المشي احتفالا باليوم العالمى للمراة والذى تنظمة مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بالتنسيق مع الادارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة وقد اطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اشارة البدء للمارثون عبر الفيديو كونفرانس والذى انطلق من امام ديوان عام المحافظة حتى حديقة صقلية بمنطقة الفلل بمدينة بنها بمشاركة أكثر من 500 امرأة وفتاة مصرية من أبناء مراكز الشباب والهيئات الشبابية على مستوى المحافظة وقد تضمنت الاحتفالية تقديم عرض كاراتية لمجموعة من الفتيات بالاضافة الى عرض نادى المرأة
واكد الهجان أن الماراثون يعد أحد صور نشر الثقافة الرياضية للجميع ، وتقديراً لدور المرأة فى المجتمع والمشاركة فى تقديم اجيال قادرة على تحمل المسئولية ، ومكانتها فى كافة المجالات والاحتفال بها عالميا من خلال” اليوم العالمى للمرأة ”
واشار الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة ان هذا الماراثون ياتى فى سياق الاحتفال باليوم العالمي للمراة ”، للتوعية بأهمية رياضة المشي في تحسين الصحة العامة للمواطنين.
جاء المارثون بحضور كل من الدكتور/محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضه
والاستاذ وليد فرماوي وكيل المديريه للرياضه والاستاذ محمد عبدالمومن وكيل المديريه للشباب والاستاذ احمد عبدالعال مندوب وزارة الشباب ،
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