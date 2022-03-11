فوز بهتيم والقناطر وشبلنجه، تعادل بيجام وهزيمةالمؤسسه فى القسم الرابع
كتب -مسعد مجاهد
اليوم اسدل الستار على الجوله ال23 من مسابقة القسم الرابع منطقة القليوبيه والتى أسفرت عن فوز بهتيم والقناطر وشبلنجه وميت كنانه و قليوب وتعادل قها وبيجام وهزيمة المؤسسه والحريه ،فى حين حصول فريق الاتحاد السودانى على الراحه لهذا الاسبوع وجاءت النتائج على النحو التالي :
1 المؤسسه 3 بهتيم
0الادويه 2 القناطر
2 قها 2 بيجام
3 م كنانه 0 كفر شكر
13 شبلنجه. 0 الحريه
4 قليوب 2 السكه
الاتحاد السودانى “باااى”
وجاء الترتيب كالتالى :
بهتيم 65
القناطر 64
بيجام 41
شبلنجه 38
قها 35
الاتحاد 35
المؤسسه 34
الادويه 27
السكه 25
قليوب 23
م كنانه 22
كفر شكر 22
الحريه 3