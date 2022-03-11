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فوز بهتيم والقناطر وشبلنجه، تعادل بيجام وهزيمةالمؤسسه فى القسم الرابع

فوز بهتيم والقناطر وشبلنجه، تعادل بيجام وهزيمةالمؤسسه فى القسم الرابع

كتب -مسعد مجاهد

اليوم اسدل الستار على الجوله ال23 من مسابقة القسم الرابع منطقة القليوبيه والتى أسفرت عن فوز بهتيم والقناطر وشبلنجه وميت كنانه و قليوب وتعادل قها وبيجام وهزيمة المؤسسه والحريه ،فى حين حصول فريق الاتحاد السودانى على الراحه لهذا الاسبوع وجاءت النتائج على النحو التالي :

1 المؤسسه 3 بهتيم

0الادويه 2 القناطر

2 قها 2 بيجام

3 م كنانه 0 كفر شكر

13 شبلنجه. 0 الحريه

4 قليوب 2 السكه

الاتحاد السودانى “باااى”

وجاء الترتيب كالتالى :

بهتيم 65
القناطر 64
بيجام 41
شبلنجه 38
قها 35
الاتحاد 35
المؤسسه 34
الادويه 27
السكه 25
قليوب 23
م كنانه 22
كفر شكر 22
الحريه 3

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