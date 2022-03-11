انطلاق مهرجان «بنات عروس البحر الأبيض» للإحتفال بيوم المرأة بالإسكندرية
كتبت – شريهان شكري:
أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فعاليات مهرجان الإحتفال بيوم المرأة العالمي تحت شعار «بنات عروس البحر الأبيض» بإستاد الإسكندرية الرياضي الدولي، والذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بمشاركة نحو 4 آلاف سيدة، وذلك وفقا لبيان صحفي، صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة.
جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية، والدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبد الرازق مدير عام استاد الإسكندرية، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية، ومشاركة متميزة من الفنان سامح الصريطي، والشاعر عماد حسن.
وأعرب «الشريف» عن سعادته بتواجده للإحتفال بالمرأة المصرية، مؤكدا على الإهتمام الذي توليه الدولة للإرتقاء بمكانة المرآة في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن الدولة عززت خطواتها من أجل دعم المرأة وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
وأوضح محافظ الإسكندرية أنه من الصعب الحديث عن الدور الذي تقوم به المرأة وخاصة المرأة المصرية، مشيراً إلى أن تاريخ المرأة عبر العصور المختلفة تاريخ مشرف وحافل بالإنجازات، فالمرأة المصرية تثبت كل يوم قدرتها على تحمل المسئولية الوطنية والإجتماعية كشريك فاعل في المجتمع المصري، وأكد على دعم المحافظة الكامل للمرأة وخاصة المرأة السكندرية على كافة القطاعات والأصعدة.
من جانبها قدمت الدكتورة صفاء الشريف، الشكر إلى محافظ الإسكندرية على دعمه الدائم لأنشطة الشباب والرياضة بعروس البحر الأبيض، وثمنت الخدمات التي تقدمها وزارة الشباب والرياضه للمرأة المصرية، واثنت على دور عظيمات مصر فى كافه مجالات الحياة.