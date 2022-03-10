محافظ القليوبية يواصل جولاته المفاجئة على المخابز والسلاسل التجارية
محافظ القليوبية يواصل جولاته المفاجئة على المخابز والسلاسل التجارية للتأكد من جودة الخبز ومطابقته للمواصفات وكذلك التأكد من صلاحية المعروض
الهجان: تحرير 36 محضر مخالفة لعدد من المخابز والمطاعم بمدينة قليوب
على مدار الأيام القليلة الماضية…قامت مديريات الصحة والتموين والطب البيطري بالتنسيق مع مباحث التموين بتنظيم حملات على الأسواق أسفرت عن ضبط 75 طن تقريبا سلع وأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير 1829 محضر بالإضافة إلى غلق 48 مخبز ومحلات تجارية