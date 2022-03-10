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محافظ القليوبية يواصل جولاته المفاجئة على المخابز والسلاسل التجارية

محافظ القليوبية يواصل جولاته المفاجئة على المخابز والسلاسل التجارية

محافظ القليوبية يواصل جولاته المفاجئة على المخابز والسلاسل التجارية للتأكد من جودة الخبز ومطابقته للمواصفات وكذلك التأكد من صلاحية المعروض
الهجان: تحرير 36 محضر مخالفة لعدد من المخابز والمطاعم بمدينة قليوب
على مدار الأيام القليلة الماضية…قامت مديريات الصحة والتموين والطب البيطري بالتنسيق مع مباحث التموين بتنظيم حملات على الأسواق أسفرت عن ضبط 75 طن تقريبا سلع وأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير 1829 محضر بالإضافة إلى غلق 48 مخبز ومحلات تجارية

واصل عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية جولاته المفاجئة على المخابز البلدية والسياحية والسلاسل التجارية حيث قاد فى ساعة مبكرة من صباح اليوم حملة مفاجئة على عدد 15 مخبز ومطاعم ومحلات تجارية بمدينة قليوب وذلك بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري بالقليوبية، وإدارة التفتيش والرقابة ومباحث التموين للتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين والوقوف على مدى مطابقته للمواصفات القياسية ونظافة المعاجن والمعدات المستخدمة والتأكد من صلاحية المعروض والإشتراطات الصحية والتأكد من تراخيص ممارسة النشاط وتطبيق القانون على المخالفين، وأسفرت الحملة

عن تحرير عدد 36 محضر تم تصنيفها ما بين نقص وزن ونظافة معجن وميزان غير صالح وعدم الإعلان عن الأسعار بأحد المخابز السياحية، بالإضافة إلى ضبط 120 كجم لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحد المطاعم بمدينة قليوب، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيث أكد المحافظ على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر بالمخالفات وإتخاذ أقصى العقوبات لتحقيق الردع العام لصالح المواطنين لتقديم الخبز بشكل صحي ومطابق للمواصفات القياسية.


وفي هذا الإطار فقد أكد الهجان بأنه تم التنسيق مع الغرفة التجارية بالقليوبية لإقامة معارض أهلا رمضان بعدد من مراكز ومدن وأحياء المحافظة اعتبارا من الأسبوع المقبل لتوفير كافة السلع الغذائية والأساسية لجميع المواطنين بأسعار مخفضة ومكافحة غلاء الأسعار والعمل على ضخ كميات إضافية من كافة السلع بالمنافذ والأسواق ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين وذلك تنفيذا لخطة الدولة وتوجيهات الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتأكيداته بشأن تكثيف وتضافر كافة الجهود من جميع أجهزة الدولة من أجل مواجهة ارتفاع الأسعار وضبط حركة الأسواق إذ سوف تضم تلك المعارض كافة مستلزمات شهر رمضان الكريم من الياميش وجميع السلع الرمضانية والسلع الأساسية، والمواد الغذائية والتموينية واللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة والخضروات والفاكهة.
وقد أصدر الهجان تعليمات مشددة لمديري مديريات التموين والصحة والطب

البيطرى بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار وتكثيف الحملات التموينية والصحية لضمان جودة المنتجات وتشكيل غرف عمليات لمتابعة حالة الأسواق واستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري ومحاسبة المخالفين، والتأكد من توافر السلع بكميات كافية فى المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان
حيث طالب بإعداد تقرير يومي عن الأسواق على مستوى المحافظة للتأكد من توافر السلع الأساسية المختلفة، بالكميات والأسعار المناسبة ،مع ضرورة التأكد من توافر اللحوم والدواجن، و السلع الاستهلاكية الأساسية للمواطنين في جميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية والشوادر، ومع ضمان مضاعفة الكميات من هذه السلع ، مع ضرورة التأكد من صلاحية السلع المعروضة وعلى هذا النحو فإن غرفة عمليات المحافظة تستقبل شكاوى المواطنين عن ارتفاع الأسعار أو احتكار السلع عبر الخط الساخن ١١٤ أو عبر تليفونات شكاوى المحافظة 01119992624-01002782373 وذلك على مدار 24 ساعة.
وتجدر الإشارة إلى أن مديرية الصحة

بالقليوبية قد قامت خلال الأيام القليلة الماضية بعدد من الحملات بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، حيث تم المرور على 190 منشأة وتم تحرير 103 محضر بالإضافة إلى غلق 8 منشآت لعدم وجود تراخيص ونقص بالاشتراطات الصحية كما تم إعدام 1057 كجم أغذية متنوعة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي .
وفي قطاع الطب البيطري قامت على مدار الأيام القليلة الماضية بتنظيم حملات بيطرية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، حيث تم تنظيم 10 حملات بيطرية وتم تحرير عدد 26 محضر وتم ضبط 924 كجم لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وفي قطاع التموين قامت على مدار الأيام القليلة الماضية بتنظيم حملات تموينية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، حيث تم تنظيم 135 حملة تموينية للتأكد من توافر السلع الغذائية والأساسية سواء بالمجمعات الإستهلاكية بإجمالى 89 فرع على مستوى المحافظة كما تم المرور على المخابز البلدية بإجمالى 2700 مخبز للتأكد من مطابقة رغيف العيش للمواصفات والوزن المقرر 90 جرام للرغيف حيث تم تحرير عدد 1700 محضر

لمخابز بلدية ومحلات بقاله ومواد تموينية ومحاضر انشطة مختلفة(ما بين عدم الاعلان عن السعر وبيع بزيادة عن السعر ومزاوله نشاط بدون ترخيص وسلع مجهوله المصدر) كما تم غلق عدد 40 مخبز لمخالفتهم وعلى الفور تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين ، لافتاً إلى أنه لا توجد تسعيرة جبرية لكافة السلع الأساسية والإستهلاكية حيث تخضع الأسعار لنظام السوق الحر بالعرض والطلب
كما قامت مباحث التموين قد كثفت جهودها خلال الايام القليلة الماضية وقامت بالعديد من الحملات بمراكز ومدن وأحياء المحافظة حيث تمكنت من ضبط الآتي :
20 طن أعلاف دواجن مجهولة المصدر

وبدون فواتير وبها تغير فى الخواص الطبيعية ، ضبط 13 طن زيت طعام مجهول المصدر ،ضبط 4 طن اسمدة زراعية (كبرتات الكالسيوم) مجهولة المصدر وبدون فواتير ومغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية، ضبط 5 طن لحم مفروم ومجمد مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الادمي، ضبط 3 طن كلور، ضبط 250كجم سمك ورنجة مدخنة، ضبط 5 طن سكر حر، ضبط 4 طن ملح طعام، ضبط 4 طن دقيق، ضبط 1 طن جبنه بيضاء دمياطى، ضبط 13 طن سمن نباتى، ضبط 2 طن أرز جميعهم مجهول المصدر وبدون فواتير وبه تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالح للاستهلاك الآدمي وتم التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير محاضر واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة
ورافق المحافظ في الجولة كل من الأستاذ /مجدي نجاح رئيس مدينة قليوب والمهندس/ علي عبد الستار رئيس مدينة

بنها والأستاذ/ مجدي عبد الكريم عامر مساعد أول وكيل وزارة التموين بالقليوبية والأستاذ/ رضا عويس وكيل إدارة المتابعة بالمحافظة والأستاذ /محمود جمعة مفتش الرقابة بالمديرية والأستاذ /سامي رجب مفتش أول أغذية بمديرية الصحة والدكتور/ محمد شوقي مفتش أول بمديرية الطب البيطري بالقليوبية .

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