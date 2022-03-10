محافظ القليوبية يواصل جولاته المفاجئة على المخابز والسلاسل التجارية

محافظ أسوان .. مهلة 24 ساعة لإعداد تقرير عن أسباب وخسائر الحريق .. ومراجعة منظومة الحريق

محافظ القليوبية يقوم بحملة مفاجئة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع مدينة قليوب وتسفر الحملة عن تحرير 30 محضر إشغال طريق ومصادرة 70 شيشة و 65 كرسي من الكافيهات المخالفة