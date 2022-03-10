محافظ القليوبية يقوم بحملة مفاجئة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع مدينة قليوب وتسفر الحملة عن تحرير 30 محضر إشغال طريق ومصادرة 70 شيشة و 65 كرسي من الكافيهات المخالفة
شن عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية حملة مفاجئة صباح اليوم بمدينة قليوب لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق العامة بهدف منع المخالفات وتنفيذ القانون والحفاظ على المظهر الحضاري وتسيير الحركة المرورية وذلك بحضور الأستاذ/ مجدي نجاح رئيس مركز ومدينة قليوب وإدارة الإشغالات والمرافق بالمجلس.
وأسفرت الحملة عن تحرير 30 محضر إشغال طريق ومصادرة 70 شيشة و 65 كرسي من الكافيهات المخالفة، حيث وجه المحافظ بإتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ أقصى عقوبة لتحقيق الردع العام ومنع ظاهرة التعدي على الشارع العام وأرصفة المشاة التي تعد حقا للمواطن ولن يسمح لأي مخالف بالتعدي عليها.
وأكد المحافظ على استمرار حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات من حرم الطرق لتحقيق الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري، مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتذليل المعوقات والمشاكل التي قد تقف أمامهم، مشددًا على تكثيف الحملات المفاجئة على المقاهي والكافيتريات للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقرارات والاجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد التي أقرتها الدولة والتي من بينها منع تقديم الشيشة في ضوء الإجراءات الوقائية والإحترازية التي تقوم بها الدولة للحفاظ على صحة المواطنين .