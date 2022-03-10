محافظ القليوبية يقوم بحملة مفاجئة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع مدينة قليوب وتسفر الحملة عن تحرير 30 محضر إشغال طريق ومصادرة 70 شيشة و 65 كرسي من الكافيهات المخالفة