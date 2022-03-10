محافظ البحر الأحمر يلتقي 13 سفيراً من الدول اللاتينية للترويج للقدرات السياحية والتجارية بالغردقة
كتب وائل الديري
المحافظ: الزيارة تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية واحتفالاً بقرب تشغيل خط طيران مباشر بين القاهرة-ساوباولو البرازيلية
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تنظيم ليلة واحتفالية ثقافية مصرية – لاتينية للوفد الدبلوماسي
إلتقى محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، اليوم الخميس، بديوان عام المحافظة، 13 سفيراً من سفراء الدول اللاتينية المعتمدين بالقاهرة، وذلك في مستهل زيارتهم لمدينة الغردقة التي تستمر لمدة يومين، بحضور مساعدة وزير الخارجية للشئون الأمريكية الدكتورة ماهي عبداللطيف، ونائب مساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا اللاتينية السفير أشرف منير.
رحب محافظ البحر الأحمر، بالوفد الدبلوماسي، الذي يزور الغردقة برفقة أزواجهم وزوجاتهن، مؤكداً أن هذه الزيارة تأتي في إطار جهود الدولة المصرية ممثلة في القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتعاون المستمر مع دول أمريكا اللاتينية في مجال التنشيط السياحي و تبادل الخبرات الصناعية و التجارية، موجهاً الشكر لوزارة الخارجية المصرية لجهودها الكبيرة للترويج لقدرات مصر السياحية والثقافية والاستثمارية، التي تنفذها الحكومة المصرية.
أشار المحافظ، إلى أن الزيارة تأتي أيضاً احتفالاً بقرب تشغيل خط طيران مباشر بين مدينتي القاهرة-ساوباولو البرازيلية، والذي يعد بمثابة فتح آفاق جديدة للتعاون ما بين مصر و دول أمريكا اللاتينية، و إبراز المقومات السياحية و الاستثمارية و الصناعية المصرية.
و أوضح اللواء عمرو حنفي، أن زيارة الوفد تمثل نوعاً من الترويج السياحي للمحافظة الساحلية أمام جمهور الزوار من القارة اللاتينية، لافتاً إلى أن مصر تمتلك كافة المقومات التي من شأنها وضعها في مصاف الدول المتقدمة، خاصة مع ما تقوم به القيادة السياسية من مشاريع تنموية و استثمارية ضخمة، مشيراً إلى أن البحر الأحمر على وجه الخصوص، منحها الله مقومات طبيعية لا مثيل لها من محميات و جبال و بحر مفتوح وطبيعة ساحرة.
َحرص محافظ البحر الأحمر، خلال كلمته التي ألقاها أمام الوفد، على الإشارة إلى جهود الحكومة المصرية في إقامة مشروعات قومية عملاقة مثل العاصمة الإدارية،
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