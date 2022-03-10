عاجلعالم الفن

عاشق جسور قصيدة بقلم (الشاعر هاني بدر فرغلي)

عاشق جسور
قصيدة بقلم (الشاعر هاني بدر فرغلي)

ما صابني في العشق ريب
أو شجون،
إني لأعرف فى الهوى
ما قد يكون..
إني لأمضي واثقا من خطوتي.
كالنخل راسخ بالجذور مكين.
أغدو بعزم كالفولاذ مذللا،
كل الصعاب،
فلم أك يوما ضعيفا مستكين
فما صابني في العشق،
ريب أو شجون…

* * *

مازال نجمي ساطعا،
رغم المشيب.
ما أفل يوما،
لم يكن أبدا غريب.
لم يبك يوما،
من فراق للحبيب.
بل صار يسلك،
في الهوى كل الدروب.
لم ينسحب
بل ظل صامد،
لم يذق طعم الهروب.
فقلبي كفارس،
في الهوى.
كان بكل بسالة
فيه يجوب
مازال قلبي قادرا،
ان ينتصر،
في كل المعارك والحروب.

* * *

Post Views: 45
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of “الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء” قفزة جديدة بمعدل التضخم في مصر

“الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء” قفزة جديدة بمعدل التضخم في مصر

منذ 5 ساعات
Photo of رئيس أوكرانيا يخشى من بدء المرحلة الثانية من العملية الروسية الخاصة

رئيس أوكرانيا يخشى من بدء المرحلة الثانية من العملية الروسية الخاصة

منذ 5 ساعات
Photo of مصرع طفل سقط في نهر النيل بالبلينا

مصرع طفل سقط في نهر النيل بالبلينا

منذ 5 ساعات
Photo of القسم الطبي في جامعة ميريلاند يعلن وفاة ديفيد بينيت صاحب عملية زرع “قلب الخنزير”

القسم الطبي في جامعة ميريلاند يعلن وفاة ديفيد بينيت صاحب عملية زرع “قلب الخنزير”

منذ 9 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!