عاشق جسور

قصيدة بقلم (الشاعر هاني بدر فرغلي)

ما صابني في العشق ريب

أو شجون،

إني لأعرف فى الهوى

ما قد يكون..

إني لأمضي واثقا من خطوتي.

كالنخل راسخ بالجذور مكين.

أغدو بعزم كالفولاذ مذللا،

كل الصعاب،

فلم أك يوما ضعيفا مستكين

فما صابني في العشق،

ريب أو شجون…

* * *

مازال نجمي ساطعا،

رغم المشيب.

ما أفل يوما،

لم يكن أبدا غريب.

لم يبك يوما،

من فراق للحبيب.

بل صار يسلك،

في الهوى كل الدروب.

لم ينسحب

بل ظل صامد،

لم يذق طعم الهروب.

فقلبي كفارس،

في الهوى.

كان بكل بسالة

فيه يجوب

مازال قلبي قادرا،

ان ينتصر،

في كل المعارك والحروب.

* * *