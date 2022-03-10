تنفيذ التوجيهات رئيس الوزراء ومحافظ القليوبية
حى غرب شبرا الخيمة يشن حملة على المحلات التجارية ويحرر 30, محضر مخالف
شن الجهاز التنفيذي لحي غرب شبرا الخيمه بقيادة اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا يرافقه السادة نائبي رئيس الحي الدكتور. مجدي البكري والمهندس ايهاب مهدي ومديرية التموين وشرطة المرافق والطب البيطري والصحة والمتابعة الميدانية والاشغالات الخيمه تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي الوزير اللواء . عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية تم تنفيذ حملة لضبط الأسعار بالشارع الشبراوي لتخفيف العبأ عن المواطنين في ظل موجة الغلاء التي يمر بيها العالم تم المرور المجمعات السلع الغذائية ومحلات البقالة
ومستودعات الغاز ومحلات الجزارة والمولات التجارية وتحرير أكثر من ٣٠ محضر مخالفة وضبط منتجات منتهية الصلاحية ولحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك إلا دمي وسيستمر الحملات بصفة يوميا لضبط الأسعار تنفيذا لتوجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
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