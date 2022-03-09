بمناسبة اليوم العالمي للمرأة
اولأ : نقف بكل إجلال واحترام وتقدير وحب للأمهات التي أنجبن تلك الأجيال من الرجال الذين وقفوا للتصدي للأرهابين الذي تعرض له وطني في الفترة السابقة والازالوا ومن رجال لبناء الوطن أن شاء الله واطلب من الله الرحمة والغفران إلى أمي وجميع الأمهات المتوفيات وان شاء الله روحهن الجنة .
اتمنى لكل امرأة بعيدهم حياة سعيدة وكل عام وانتن بألف خير .
اخوان المرأة انا دائمأ اقول هي هدية السماء للارض هي ليست تحقيق الرغبات وخلاص هنالك فكر يتحرك بين المجتمع من خلال المرأة وهنالك كثير من الأمثلة استطاعت أن تقود الدولة وتجعلها
من الدول المتقدمة / في المانيا والبرازيل وكيف أصبحت دول متقدمة وصناعيأ واقتصادينأ ومنهن عالمات في المجالات الطبية والهندسة والفيزياء .
المهم هذا الكائن الحي الذي يتحرك داخل المجتمع له تأثير …..
تحياتي لكل امرأة في وطنني والوطن العربي .
واخيرأ اقول كل عام وانتن بألف خير وسعادة وراحة البال .
الكاتب والشاعر
عبد الجبار العزاوي