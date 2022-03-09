عاجلمحليات

بالصور مجلس قروي الشقر يقود حملة لظبط الأسعار بالوحدة المحلية

بالصور مجلس قروي الشقر يقود حملة لظبط الأسعار بالوحدة المحلية

كتب : مجدي خليل

قام اليوم السيد رضا عبيد رئيس الوحدة المحلية بالشقر التابعة لمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية يرافقه كل من السادة عبدالحميد الغمري وخالد الحلواني بحملة لظبط الأسعار والتبيه مشددا علي كافة التجار وأفران العيش بالالتزام التام بعدم رفع الاسعار وقال السيد رئيس الوحدة المحلية بأن هذه المبادرة تأتي بناء علي توجيهات من السيد رئيس مجلس مدينة كفر شكر والذي شدد علي أستمرار هذه الحملات بصفة يومية من اجل راحة المواطنين ،

crossorigin="anonymous">

crossorigin="anonymous">
Post Views: 58
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of الرئيس البيلاروسي وولي عهد أبو ظبي يبحثان الأوضاع في أوكرانيا

الرئيس البيلاروسي وولي عهد أبو ظبي يبحثان الأوضاع في أوكرانيا

منذ ساعة واحدة
Photo of تعزيز بروتوكول التنعاون بين جامعة الزقازيق والمركز القومى للبحوث

تعزيز بروتوكول التنعاون بين جامعة الزقازيق والمركز القومى للبحوث

منذ ساعة واحدة
Photo of رؤية حول الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتوسعها لتشمل دول أخرى

رؤية حول الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتوسعها لتشمل دول أخرى

منذ ساعتين
Photo of مركز المعلومات يعقد دورتين تدريبتين لأساسيات الحساب الألي للعاملين بالمديرية

مركز المعلومات يعقد دورتين تدريبتين لأساسيات الحساب الألي للعاملين بالمديرية

منذ ساعتين
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!