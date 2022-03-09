بالصور مجلس قروي الشقر يقود حملة لظبط الأسعار بالوحدة المحلية

استمرار حملة من حقك تنظمى لليوم الرابع بالشرقية

رئيس الوزراء: توجيهات من الرئيس بالتصدي لأي ممارسات تتعلق باحتكار أو إخفاء السلع في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية