بالصور مجلس قروي الشقر يقود حملة لظبط الأسعار بالوحدة المحلية
كتب : مجدي خليل
قام اليوم السيد رضا عبيد رئيس الوحدة المحلية بالشقر التابعة لمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية يرافقه كل من السادة عبدالحميد الغمري وخالد الحلواني بحملة لظبط الأسعار والتبيه مشددا علي كافة التجار وأفران العيش بالالتزام التام بعدم رفع الاسعار وقال السيد رئيس الوحدة المحلية بأن هذه المبادرة تأتي بناء علي توجيهات من السيد رئيس مجلس مدينة كفر شكر والذي شدد علي أستمرار هذه الحملات بصفة يومية من اجل راحة المواطنين ،
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